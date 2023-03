Autotrasporto: CNA FITA incontra l’On. Eliana Longi per affrontare i temi dell’Autotrasporto partendo dal Territorio

“Un incontro proficuo che ha messo i problemi dell’autotrasporto su un tavolo e che ha trovato interlocutori autorevoli disponibili e pronti a cercare soluzioni. – con queste parole i vertici di CNA Fita, il comparto dell’autotrasporto all’interno di CNA Fita hanno definito l’incontro avuto con l’On. Eliana Longi, componente della commissione Trasporti della Camera.

Presenti al tavolo i massimi vertici della Confederazione: Patrizio Ricci e Mauro Concezzi, rispettivamente Presidente e Segretario nazionale della Fita CNA, Roberto Angelini del dipartimento Relazioni istituzionali e Affari legislativi, Saro Tumino Presidente della FITA CNA Sicilia, Graziano Leanza Presidente NCC BUS FITA CNA Sicilia e i due coordinatori regionali: Giorgio Stracquadanio e Daniela Taranto, Giuseppe Glorioso Presidente prov. FITA CNA di Enna e del Segretario della CNA di Enna Stefano Rizzo.

Tante le questioni, esposte una dietro l’altro dalla Confederazione, su tutti i livelli da Roma in giù. I crediti vantati dalle imprese e ancora bloccati che contano oramai diversi milioni di euro, dal contributo Ad Blue a quello del Bonus Trasporti, il Mare Bonus e le migliorie necessarie nell’applicazione, i problemi a reperire autisti, la condizione delle infrastrutture e delle condizioni minime contrattuali, i cosiddetti costi minimi di esercizio.

“Le soluzioni partono sempre dal territorio dalla disponibilità della politica di trovare soluzioni ai problemi della imprese – ha concluso il Presidente di CNA Fita Nazionale Patrizio Ricci, – oggi non è certo mancata la volontà nel comprendere le problematiche a trovare le soluzioni”. Soddisfazione espressa anche dai coordinatori siciliani, Daniela Taranto e Giorgio Stracquadanio per la “disponibilità e l’impegno che ha mostrato l’On Longi.”

Dal canto suo la deputata componente della IX Commissione molto vicina alle tematiche della categoria si è riservata un po’ di tempo “per approfondire questioni che danneggiano il comparto da anni e che è giusto conoscere meglio per trovare soluzioni adeguate.”

Dal territorio ennese il tavolo si sposterà a Roma per trovare sinergie e soluzioni adeguate.