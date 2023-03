“La Madonna delle Vittorie a Piazza Armerina: tra arte, cultura e devozione” – Conferenza dell’Università Popolare del Tempo Libero

“La Madonna delle Vittorie a Piazza Armerina: tra arte, cultura e devozione” è un evento organizzato dall’Università Popolare del Tempo Libero “Ignazio Nigrelli”. L’incontro avrà luogo venerdì 24 marzo alle ore 17.00 presso il Piano Terra del Convento di San Pietro (ex refettorio) in Via Gen. Ciancio, Piazza Armerina. La conferenza vedrà la partecipazione della Professoressa di Storia dell’Architettura – UniPA, Domenica Sutera, e del Professore di Storia dell’Arte Medievale – UniPA, Giovanni Travagliato, che discuteranno della devozione popolare legata alla figura della Madonna delle Vittorie e dell’importanza dell’arte e della cultura nel contesto di Piazza Armerina. L’evento si svolge nell’ambito del 28° anno accademico 2022-23 dell’Università Popolare del Tempo Libero “Ignazio Nigrelli”.