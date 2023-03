Mandato di arresto contro Putin emesso dalla Corte penale internazionale dell’Aja per crimini di guerra

La notizia della richiesta di arresto del presidente russo Vladimir Putin, emessa dalla Corte penale internazionale dell’Aja, ha scosso il mondo intero. L’accusa a Putin è molto grave, in quanto viene accusato della deportazione illegale di bambini. Il mandato di arresto internazionale è stato emesso in seguito alle indagini condotte dalla Commissione indipendente istituita dall’ONU sui crimini commessi dalla Russia in Ucraina.

Secondo la Corte penale internazionale dell’Aja, Putin sarebbe responsabile della deportazione illegale di bambini ucraini in Russia. La Corte penale internazionale è stata istituita con l’obiettivo di perseguire i responsabili dei crimini di guerra, dei crimini contro l’umanità e del genocidio. La richiesta di arresto contro Putin dimostra che nessuno, neppure i leader di uno stato sovrano, è al di sopra della legge.