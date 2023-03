Piazza Armerina – Massimo Di Seri si candida a sindaco. Forza Italia e la Nuova Democrazia Cristiana sostengono la candidatura

COMUNICATO STAMPA

L’on.le Luisa Lantieri, vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, già commissario provinciale di Forza Italia, unitamente al commissario della Nuova Democrazia Cristiana dott. Enzo Grassia e l’avv. Sinuhe Curcuraci, dirigente di Forza Italia, hanno ufficializzato la candidatura a sindaco di Massimo Di Seri coordinatore cittadino del partito.

“ Mettersi al servizio della propria comunità rappresenta un dovere civico oltre che un onore ed un privilegio.

In questi anni, il mio impegno e l’amore verso la nostra Piazza Armerina è stato trasparente e sotto gli occhi di tutti, anche grazie al supporto di tanti amici e del nostro riferimento regionale On.le Lantieri, con i quali abbiamo condiviso e porteremo ancora avanti battaglie importanti.

Nelle ultime settimane ho dialogato con sostenitori e alleati di altri partiti politici, in particolare con il gruppo dirigente della nuova Democrazia Cristiana, con i quali condividerò questa avvincente tornata delle amministrative. Insieme abbiamo analizzato, in modo articolato, appassionato e convinto, le ragioni poste alla base di questa scelta.

Mi onorano la stima e la fiducia da loro manifestata nel riconoscermi le qualità idonee a intraprendere e condurre il difficile, ma civicamente doveroso cammino ,volto al cambiamento della nostra città.

Nei prossimi giorni vi informeremo sul nostro percorso programmatico, già ben chiaro nelle nostre menti. Siamo animati dalla volontà di riportare la nostra città a ricoprire il giusto ruolo e la sua naturale centralità nella Provincia.

Occorre mantenere alta l’attenzione su tutte le peculiarità, per restituire a Piazza Armerina una visione per il futuro che sembra ormai smarrita.

Queste sono le profonde ragioni che inducono me, e tutte le persone che stanno sposando questo progetto, ad intraprendere con convinzione, decisione, entusiasmo e determinazione la mia candidatura a sindaco di Piazza Armerina.

Mi adopererò fin da subito per creare un’alleanza sincera con tutti i cittadini, dispiegando le migliori energie della nostra comunità, eccellenze di grande spessore professionale e culturale, che con me condividono la necessità di scrivere una nuova, bella ed entusiasmante pagina di storia di Piazza Armerina.

A noi la scelta di scriverla, insieme!” MASSIMO DI SERI