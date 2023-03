Case e ospedali di comunità, anci sicilia: “Necessario definire con quali risorse finanziarie si provvederà al loro funzionamento”.

“Crediamo sia necessario definire con quali risorse finanziarie si provvederà al funzionamento delle case e degli ospedali di comunità che verranno realizzati in Sicilia. Se, infatti, da un lato più di 300 milioni di euro di risorse del Pnrr sono stati destinati alla costruzione, in tutta l’Isola, di 43 ospedali di comunità, 156 case di comunità e 50 centrali operative territoriali, dall’altro non si è ancora affrontato il tema relativo agli effettivi costi di gestione e alla copertura finanziaria necessaria”.

Lo hanno detto Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia, a commento della richiesta che, nei prossimi giorni, il presidente dell’ANCI, Antonio Decaro, avanzerà al Governo nazionale a nome di tutti i sindaci d’Italia: “risorse certe da destinare a tutte le Regioni per evitare che dopo la riorganizzazione non si riesca a mantenere attive tali strutture”.