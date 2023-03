ANCI Sicilia convoca i comuni capofila delle coalizioni territoriali per la programmazione 2021-2027

L’ANCI Sicilia ha convocato per lunedì 6 marzo, alle ore 16 in videoconferenza, i comuni capofila di tutte le coalizioni territoriali (FUA, SIRU, AI) individuate dalla Regione Siciliana, per definire una posizione comune sull’attuale fase, chiarire le regole relative al sistema di governance e condividere priorità e obiettivi nel percorso di utilizzo delle risorse finanziarie. L’obiettivo è mettere in atto ogni azione possibile per cogliere questa grande opportunità di sviluppo e creare le condizioni per raggiungere, con un approccio condiviso, gli obiettivi che le singole coalizioni territoriali intendono porsi.

In questa fase, i comuni si stanno confrontando con molte incognite che ad oggi non hanno trovato ancora risposte chiare da parte della Regione. A tal proposito, nei giorni scorsi, l’Associazione dei comuni siciliani ha chiesto un incontro urgente al presidente Schifani “per individuare un percorso condiviso che consenta di evitare, in tutto o in parte, di sprecare le opportunità del PR FESR Sicilia 2021-2027 e per definire regole chiare rispetto alle attività e ai requisiti giuridici che le Aggregazioni territoriali devono possedere con l’obiettivo di evitare un insostenibile ritardo sull’utilizzo di tali risorse”.