Il risultato dei controlli da parte dei Carabinieri nel fine settimana

I Carabinieri della Compagnia di Piazza Armerina hanno eseguito nei giorni scorsi alcuni controlli straordinari del territorio per prevenire e reprimere reati, in particolare quelli contro il patrimonio e lo spaccio di droga. In particolare durante il weekend sono state intensificate le pattuglie per garantire la sicurezza delle attività economiche e sociali. Sono state effettuate perquisizioni personali e veicolari che hanno portato al deferimento di due giovani alla Procura e un altro segnalato alla Prefettura per possesso di droga. Inoltre sono state controllate diverse persone e veicoli, alcuni dei quali sono stati contravvenzionati per violazioni del codice della strada. Il servizio di controllo si è concentrato principalmente a Piazza Armerina e Barrafranca, dove sono stati fermati diversi giovani, tra cui uno denunciato per resistenza, porto di armi e guida senza patente e un altro per ricettazione di uno scooter rubato. Sempre a Barrafranca i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della locale Stazione hanno fermato e controllato un ragazzo originario della provincia nissena che celava all’interno dell’auto una modica quantità di hashish ed uno spinello, per lui oltre alla segnalazione all’Autorità amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente anche il ritiro della patente.