Meteo Piazza Armerina : sabato 21 Gennaio

Sarà una giornata nuvolosa con qualche timida schiarita, dalla tarda serata in arrivo delle precipitazioni 🌧️, dove in nottata non escludo qualche nevicata ❄️❄️.

Le temperature saranno fredde, la massima registrata sarà di 4°C, la minima 2°C, fuori dal centro abitato la temperatura scenderà sotto lo zero.

I venti saranno forti.

