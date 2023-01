Il consigliere Cimino: “La strada di accesso al Chiello grazie all’impegno dell’on. Lantieri”

Apprendo con piacere che, finalmente, oggi partono i lavori di rifacimento della strada d’accesso all’ospedale Chiello. Ricordo che a Giugno scorso sollecitai, tramite un intervento sulla stampa, i vertici dell’asp e la politica locale e Regionale nelle figure del sindaco Cammarata e dell”onorevole Lantieri, affinché facessero pressioni sull’avvio di questi lavori. Anche perché c’èra un progetto esecutivo datato 5 Aprile scorso.

Quindi dopo l’illuminazione che è stata sistemata anche grazie al sollecito della IV commissione consiliare di cui faccio parte insieme ai consiglieri Arancio e Amore, anche la via d’accesso al Chiello tornerà nel giro di qualche giorno ad essere percorribile come deve essere in un paese civile.

In ultimo, dalle dichiarazioni dell’onorevole Lantieri, apprendo che a breve, anche la rianimazione che da tanto tempo la città attende, verrà aperta. Un grande risultato ottenuto dalla città e per il quale va ringraziata l’onorevole Luisa Lantieri per l’impegno profuso affinché questo risultato potesse essere raggiunto.

Con questi due risultati, in special modo con l’apertura della rianimazione, l’ospedale viene messo nelle condizioni di pensare in grande.