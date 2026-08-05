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Tragico schianto sulla provinciale per Piazza Armerina: muore un giovane di 25 anni

Pubblicato il 5 Agosto 2026 da Letto da 1.817 utenti
       

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di un ragazzo di 25 anni di origine marocchina nel cuore della notte appena trascorsa. Intorno alle 2:30 la sua auto si è schiantata con estrema violenza lungo la strada provinciale turistica in direzione Piazza Armerina finendo la sua corsa all’interno di un’area di cantiere.

La dinamica dell’impatto e l’intervento dei soccorritori

Le cause che hanno portato il veicolo a uscire improvvisamente fuori strada restano ancora al vaglio delle autorità competenti. Secondo i primi rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco del comando di Enna la vettura ha prima sfondato la recinzione che delimita i lavori in corso per poi urtare in modo devastante contro un mezzo d’opera in sosta. L’impatto si è rivelato purtroppo fatale per il conducente. Sul luogo della tragedia sono giunti tempestivamente anche i sanitari del 118, i Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato. Le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza la carreggiata e avviato tutte le indagini necessarie a chiarire gli esatti contorni del sinistro.

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