Intervista a Francesca Draià, impegno e nuove sfide

La scena politica locale di Valguarnera vede Francesca Draià affrontare un nuovo capitolo amministrativo. L’ex primo cittadino ricopre oggi il ruolo di assessore. Abbiamo deciso di rivolgerle alcune domande dirette per approfondire la sua visione attuale e i numerosi progetti in corso d’opera.

Assessore Draià, come sta vivendo questo nuovo ruolo dopo la lunga esperienza da sindaco?

Continuo a lavorare con la stessa identica dedizione per Valguarnera. Cambia la posizione istituzionale ma non l’impegno costante per il nostro territorio. Mi sto concentrando a fondo sulle deleghe assegnate per portare a compimento i progetti strategici del comune. Lavorare in squadra rappresenta un valore fondamentale per raggiungere i nostri traguardi.

Quali sono le priorità assolute della sua attuale azione amministrativa?

Vogliamo ultimare diverse opere strutturali essenziali per la città. Il focus principale resta il potenziamento dei servizi al cittadino e la cura attenta del decoro urbano. Operiamo in stretta sinergia con l’intera amministrazione per garantire risposte rapide e tangibili alle necessità quotidiane della nostra comunità.

I cittadini come hanno accolto questo suo cambio di veste istituzionale?

Incontro le persone ogni giorno nelle strade del paese e ricevo un forte incoraggiamento. I valguarneresi conoscono la mia passione politica e capiscono perfettamente quanto tengo allo sviluppo del nostro comune. Il dialogo diretto con i residenti nutre costantemente il nostro programma operativo e ci permette di calibrare gli interventi in base alle reali necessità.

Quale eredità spera di lasciare alla fine di questo mandato?

Desidero consegnare ai giovani una Valguarnera molto più moderna e accogliente. Stiamo mettendo in campo risorse importanti per lo sviluppo economico e sociale. Ogni decisione presa in giunta mira a costruire un tessuto urbano dinamico, capace di attrarre nuove e interessanti opportunità e di valorizzare le eccellenze del territorio.