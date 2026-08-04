Sgominata la banda dei furti d’auto al Sicilia Outlet Village

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Enna hanno chiuso il cerchio su una serie di furti di automobili avvenuti nei mesi scorsi nei parcheggi del noto polo commerciale di Dittaino. L’indagine, partita grazie al prezioso supporto iniziale dei militari della Stazione di Agira, ha permesso di smascherare un gruppo criminale ben organizzato che operava con un metodo collaudato e del tutto insospettabile.

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Il trucco del meccanico e le targhe clonate

Gli investigatori hanno ricostruito ogni singolo passaggio del complesso sistema criminale grazie a minuziosi accertamenti tecnici. La banda entrava in azione sfruttando le competenze di un complice in grado di bypassare le centraline. Come spiegano le stesse Forze dell’Ordine i malviventi «attraverso un abile meccanico, riuscivano a manomettere i sistemi di accensione dei veicoli ed asportarli». Una volta avviato il motore i ladri applicavano targhe clonate perfette repliche di quelle legali e facilmente reperibili sul web. Questo stratagemma garantiva loro di viaggiare indisturbati verso le province limitrofe sfuggendo agilmente ai controlli su strada.

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Arrivi sospetti e rete di ricettazione

Il gruppo criminale pianificava i colpi nei minimi dettagli. Gli indagati raggiungevano l’area di sosta del centro commerciale a bordo di vetture provento di altri furti ed equipaggiate anch’esse con targhe false. L’articolata attività investigativa non si è limitata a individuare gli esecutori materiali dei raid a Dittaino ma ha allargato il raggio d’azione all’intera isola. I militari hanno infatti scovato i ricettatori che gestivano le automobili sottratte ai legittimi proprietari in diverse province siciliane durante lo stesso arco temporale.

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Il principio della presunzione di innocenza

L’operazione segna un importante punto a favore della sicurezza in una delle aree commerciali più frequentate della Sicilia. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Di conseguenza gli indagati mantengono lo status di innocenti e lo Stato non applicherà alcuna presunzione di colpevolezza fino all’emissione di una sentenza definitiva o di un decreto penale di condanna irrevocabile.