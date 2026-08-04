I Bellamorea incantano al Summer Fest di Piazza Armerina

La musica dei Bellamorea ha regalato ieri sera in piazza Cattedrale una serata intensa e sorprendente nell’ambito del Summer Fest di Piazza Armerina. Quella che inizialmente appariva come una semplice esibizione si è trasformata rapidamente in uno spettacolo di grande spessore. Grazie a sonorità capaci di conquistare il pubblico presente fin dalle prime battute, i Bellamorea hanno dimostrato di saper gestire il palco con una naturalezza rara, offrendo uno spettacolo che va ben oltre la pura intrattenimento leggero, intrecciando sapientemente sonorità coinvolgenti con riflessioni profonde su temi di impegno civile.

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Una eredità musicale che guarda al futuro

La proposta artistica dei Bellamorea richiama con efficacia la grande tradizione del folk italiano, in particolare quella scuola nobile che ha visto protagoniste formazioni storiche come la Nuova Compagnia di Canto Popolare. Attraverso un sapiente utilizzo di contaminazioni sonore, il gruppo riesce a traghettare le radici popolari verso una forma moderna e fruibile senza perdere l’anima originaria. Questo equilibrio tra rispetto per la memoria storica e spinta innovativa risulta vincente, rendendo ogni brano un viaggio attraverso le emozioni del nostro territorio.

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Un gruppo coeso capace di emozionare

L’affiatamento tra i componenti della formazione è evidente e costituisce la marcia in più di uno spettacolo tecnicamente solido e ben strutturato. La capacità di dominare la scena non si limita alla mera esecuzione strumentale ma si estende alla costante interazione con la platea, elemento fondamentale per creare quel legame empatico che trasforma un concerto in un’esperienza collettiva. I Bellamorea si confermano così una delle realtà più interessanti del panorama musicale attuale, capaci di far riflettere e divertire con grande maestria.

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Il Legame con Piazza Armerina

Emanuele e Francesco Bunetto, nativi della vicina San Michele di Ganzeria, hanno studiato a Piazza Armerina. Il legame è forte con la città dei Mosaici che li ha ricompensati ieri sera con un consenso registrato anche dal nostro sistema di votazione degli eventi ponendoli al primo posto con un voto di gradimento 9,4 .