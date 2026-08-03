Valguarnera approva il piano Tari 2026-2029: scendono i costi e sale la differenziata

Il consiglio comunale di Valguarnera ha dato il via libera al Piano economico finanziario relativo alla gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio compreso tra il 2026 e il 2029. Il documento contabile, predisposto seguendo i parametri dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e validato dalla Srr Enna Provincia, segna una decisa flessione della spesa a carico della comunità locale. A renderlo noto è un comunicato stampa diffuso dall’amministrazione comunale, che accende i riflettori sui risultati ottenuti sul fronte del risparmio e della sostenibilità ambientale dell’ente.

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I numeri del risparmio economico

L’assessore Francesca Draià esprime piena soddisfazione per un traguardo che definisce il frutto di un lavoro attento e responsabile condotto in stretta sinergia con gli uffici competenti. Le cifre riportate nella nota istituzionale indicano una riduzione complessiva superiore ai centomila euro, somma che corrisponde a un taglio del 10,39 per cento rispetto al recente passato. Il piano prevede infatti un calo dai 985.873 euro del 2024 ai 895.973 euro stimati per il 2026, con una ulteriore contrazione che spingerà la spesa fino a 883.600 euro nel 2029. L’ente locale assicura che questa flessione finanziaria non intaccherà in alcun modo i servizi attualmente garantiti alla cittadinanza.

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L’incremento della raccolta differenziata

Accanto alla rigorosa razionalizzazione economica, l’esponente della giunta sottolinea i progressi registrati sul versante ecologico cittadino. L’attenta gestione delle casse pubbliche ha viaggiato di pari passo con un netto miglioramento delle performance ambientali sull’intero territorio. La nota evidenzia come la raccolta differenziata abbia toccato la quota del 72 per cento nel corso dell’anno appena trascorso, con proiezioni molto incoraggianti che la spingono verso il 78 per cento per il 2025. Un traguardo reso possibile dalla fattiva collaborazione tra i residenti, gli operatori del settore e l’intero apparato amministrativo.

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Il sindaco, Carmela Cutrona, interviene nel documento ufficiale per ribadire la rilevanza dell’obiettivo raggiunto, ringraziando l’assessore al ramo e l’intera struttura burocratica del municipio. «Amministrare significa affrontare ogni giorno scelte complesse, con l’obiettivo di garantire servizi efficienti, tutelare l’ambiente e utilizzare in modo corretto le risorse pubbliche», si legge nel comunicato diffuso alla stampa. Il testo precisa inoltre che l’approvazione in aula è arrivata con i voti favorevoli della maggioranza consiliare. In merito ad alcuni esposti e alle segnalazioni richiamati durante il dibattito politico, l’amministrazione riafferma la propria fiducia negli organi di controllo e assicura la totale trasparenza dell’azione esecutiva, invitando a mantenere ogni futuro confronto sul rigoroso piano dei dati oggettivi e del massimo rispetto istituzionale.