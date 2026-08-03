Successo per il Grest de La Fabbrica di Mivà a Enna: 90 bambini in viaggio tra le emozioni

Un mese di giochi, scoperte e socializzazione ha animato l’estate di novanta bambini ennesi di età compresa tra i tre e i dieci anni. L’edizione 2026 del Grest promosso da La Fabbrica di Mivà ha chiuso i battenti con un bilancio ampiamente positivo, dopo aver abitato dal 6 al 31 luglio il suggestivo chiostro di Montesalvo. Il percorso educativo ha messo al centro l’universo emotivo dei più piccoli e ha offerto un’alternativa strutturata di altissimo livello per le famiglie della città durante il caldo mese di luglio.

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L’esplorazione dei sentimenti con i personaggi di Inside Out

Quattordici educatrici e diciannove animatori hanno guidato i giovanissimi partecipanti in un’avventura creativa ispirata al celebre film d’animazione dedicato alla mente umana. Le attività quotidiane hanno permesso ai bambini di esplorare e riconoscere sentimenti fondamentali come la gioia, la tristezza, la rabbia, la noia, la paura e il disgusto. Questo approccio sensibile ha trasformato concetti complessi e astratti in concrete occasioni di confronto e consapevolezza. Le dinamiche ludiche, appositamente calibrate per le diverse fasce di età, hanno aiutato i piccoli a familiarizzare in modo naturale con il proprio mondo interiore e con quello dei compagni.

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Attività specialistiche tra sport, animali e tecnologia

Il programma ha beneficiato dell’intervento di numerosi esperti esterni che hanno ampliato l’offerta formativa. Nicole Perillo ha curato le sessioni di educazione motoria, mentre maestri qualificati hanno introdotto i bambini ai principi del karate per unire l’esercizio fisico al rispetto rigoroso delle regole. Le attività di pet therapy coordinate da Elisabetta Parrinello hanno generato un forte impatto empatico e hanno avvicinato i partecipanti al mondo animale in totale sicurezza. Lo spazio dedicato alla fantasia e all’innovazione ha accolto la magia tradizionale del teatro dei burattini e la modernità dei laboratori di robotica con i mattoncini Lego, strumenti rivelatisi fondamentali per stimolare le capacità logiche e il lavoro di squadra.

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La grande festa finale nel cortile della scuola De Amicis-Garibaldi

L’evento conclusivo ha animato venerdì scorso gli spazi all’aperto della scuola media De Amicis-Garibaldi, richiamando un folto ed entusiasta pubblico di genitori e parenti. I bambini si sono esibiti in canti, balli e vivaci rappresentazioni teatrali, affiancati da un gruppo di animatori che per l’occasione hanno vestito i panni dei colorati protagonisti del tema prescelto. La manifestazione ha restituito alle famiglie il senso profondo del percorso vissuto nelle quattro settimane precedenti. Questa ricca iniziativa si conferma un appuntamento centrale per la comunità ennese, unendo con evidente successo la spensieratezza del gioco alla fondamentale dimensione della crescita personale.