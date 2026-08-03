Palio dei Normanni: oggi prove generali al campo sportivo Sant’Ippolito. I cavalieri qualificati

Il campo sportivo Santippolito si prepara ad accogliere questo pomeriggio le prove generali in vista del Palio dei Normanni. I cavalieri, scelti durante le selezioni dei giorni scorsi, testeranno le proprie abilità nella giostra del saraceno. L’attesa è palpabile per l’e vento principale che si terrà tra undici giorni, il 14 agosto, quando i quattro quartieri storici si sfideranno per la vittoria finale.

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I cavalieri del Quartiere Monte Mira

A rappresentare i colori del Quartiere Monte Mira scenderanno in campo sei cavalieri pronti a dare battaglia. Mauro Tagliarino guida la squadra con 162,5 punti, seguito a ruota da Salvatore Tagliarino con 155 punti. Salvatore Cifalù si posiziona al terzo posto con 140 punti. Completano il gruppo Salvatore Spadaro con 120 punti, Andrea Orto con 107,5 punti e Danilo Cagno con 87,5 punti.

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La formazione del Quartiere Casalotto

Il Quartiere Casalotto schiera una squadra agguerrita, capitanata da Luca Abati con 150 punti. Antonio Scarcione e Antonio Campagna lo seguono a poca distanza, affiancati da Cristian Rivoli. Giuseppe La Porta porta il suo contributo con 122,5 punti, mentre Riccardo Abati chiude la formazione con 110 punti. I cavalieri in verde sono determinati a conquistare il Palio.

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I rappresentanti del Quartiere Castellina

Ivan Bruno svetta nella classifica del Quartiere Castellina con un punteggio di 202,5. Giuseppe Arancio lo segue da vicino con 196 punti. Salvatore Bonincontro, Concetto Sarda e Cosimo Profeta, rispettivamente con 175,5, 150 e 145 punti, formano il cuore della squadra. Roberto Bonincontro completa il team con 142,5 punti. Il gruppo è pronto a difendere i propri colori.

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La squadra del Quartiere Canali

Il Quartiere Canali si presenta con Dario Di Seri in testa alla classifica, forte dei suoi 222,5 punti. Salvatore Di Seri e Flavio Lo Tennero si attestano rispettivamente a 172,5 e 170 punti. Simone Di Seri, Paolo Sanalitro e Vincenzo Marino, con 165, 145 e 142,5 punti, completano una formazione che promette di dare filo da torcere agli avversari.