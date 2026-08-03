Leonforte, primi interventi per la messa in sicurezza di Palazzo Branciforti dopo le segnalazioni di SiciliAntica

A Leonforte si sblocca la situazione di Palazzo Branciforti. Dopo mesi di segnalazioni e un intenso lavoro di monitoraggio da parte dell’associazione SiciliAntica, l’amministrazione comunale ha avviato i primi interventi urgenti per mettere in sicurezza lo storico edificio. L’azione rapida del vicesindaco Adriano Licata ha permesso di rimuovere i frammenti pericolanti dalla facciata, scongiurando rischi immediati per i pedoni che transitano lungo via Garibaldi e nei pressi della villa comunale.

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L’impegno civico per tutelare il decoro urbano e i cittadini

Il percorso per arrivare a questo risultato affonda le radici nei mesi scorsi. Durante il tavolo tecnico dedicato alla valorizzazione del patrimonio locale, riunitosi tra febbraio e maggio, SiciliAntica aveva acceso i riflettori sullo stato di degrado della struttura. L’associazione si era fatta portavoce di una preoccupazione diffusa tra gli abitanti, supportata anche da una raccolta firme spontanea. Il fascicolo consegnato alle istituzioni evidenziava criticità evidenti. Tra le urgenze spiccava il deterioramento degli infissi esterni al primo piano, con il distacco imminente di vetri e pezzi di legno o metallo.

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I dettagli delle criticità segnalate nel cuore del centro storico

Oltre alla facciata, il dossier puntava il dito contro altre problematiche rilevanti per la sicurezza pubblica e il decoro. I volontari avevano documentato ampie zone con pavimentazione sconnessa e piastrelle saltate lungo il marciapiede del lato chiesa madre. Un ulteriore elemento di rischio per la conservazione delle antiche mura riguardava l’impatto della vegetazione infestante sui bastioni secenteschi, accompagnata dalla presenza di cavi e tubature a vista sul prospetto del monumento. Segnalazioni precise che richiedevano un intervento mirato e tempestivo.

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La sinergia tra l’associazione e l’amministrazione comunale

La consegna di questa dettagliata documentazione ha generato una risposta concreta da parte delle istituzioni locali. In una nota stampa ufficiale diffusa oggi, SiciliAntica elogia apertamente l’impegno del vicesindaco Adriano Licata, il quale ha preso a cuore la vicenda e coordinato la rimozione del materiale instabile. «Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al vicesindaco Adriano Licata per l’attenzione, la celerità e l’efficacia con cui ha dato seguito alla nostra segnalazione», dichiara il direttivo dell’associazione nel documento.

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Le prospettive future per il recupero completo del palazzo

La messa in sicurezza della facciata rappresenta un punto di partenza cruciale. I rappresentanti di SiciliAntica sottolineano infatti come l’ascolto del territorio si sia tradotto in un’azione immediata a tutela della comunità. «Confidiamo appieno nella figura del vicesindaco Licata e nell’amministrazione affinché questo primo fondamentale passo possa far da apripista a una pianificazione più ampia», si legge ancora nel comunicato. L’obiettivo condiviso resta ora quello di completare il ripristino della pavimentazione, riordinare l’impiantistica e bonificare la flora che minaccia i bastioni storici, lavorando in totale sintonia per valorizzare un patrimonio inestimabile.