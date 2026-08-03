L’ASP di Enna potenzia la sanità territoriale con nuovi macchinari medici a Nicosia

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna accelera sul potenziamento delle cure territoriali consegnando nuovi macchinari medici nei poliambulatori della provincia. Il direttore generale Mario Zappia ha affidato un mammografo di ultima generazione alla Casa di Comunità di Nicosia, segnando un passo cruciale per la prevenzione del tumore al seno nell’area nord del territorio. L’iniziativa rientra in un piano più ampio che mira a ridurre gli accessi impropri ai pronto soccorso e ad avvicinare i servizi sanitari ai cittadini trasformando le strutture in veri presidi di assistenza.

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Prevenzione e diagnosi a portata di mano

La consegna del macchinario digitale rappresenta una svolta per lo screening oncologico locale. La struttura dispone già delle professionalità necessarie per far funzionare l’apparecchiatura e questo permette di eseguire migliaia di esami ogni anno. La diagnosi precoce rimane l’arma più efficace contro le patologie tumorali. Quando i controlli sono facilmente accessibili l’adesione della popolazione aumenta in modo significativo permettendo di curare le persone in tempo e salvare molte vite. Oltre al mammografo il polo nicosiano ha ricevuto un ecografo di alta fascia, due elettrocardiografi, uno spirometro e un dermatoscopio. Queste dotazioni arricchiscono notevolmente l’offerta diagnostica a disposizione dei pazienti senza costringerli a lunghi spostamenti.

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Il confronto diretto con le comunità locali

La distribuzione delle apparecchiature si inserisce in un programma di visite che i vertici aziendali stanno conducendo in tutta la provincia. La direzione ha già ispezionato le strutture di Agira, Gagliano, Pietraperzia, Barrafranca, Villarosa, Valguarnera, Troina, Centuripe, Catenanuova, Enna e Piazza Armerina. Questi incontri sul campo servono per valutare le condizioni degli edifici e raccogliere le istanze dei cittadini dialogando con i sindaci. Dal confronto diretto con gli operatori sanitari e le comunità locali nascono gli interventi prioritari da programmare e i futuri progetti di ammodernamento.

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L’impegno per una sanità sempre più vicina alle persone

L’obiettivo primario della direzione strategica guidata da Mario Zappia, insieme al direttore amministrativo Maria Sigona e al direttore sanitario Paolo La Paglia, è applicare concretamente il modello di vicinanza al cittadino. Le Case di Comunità devono diventare il punto di riferimento riconoscibile per i bisogni di salute quotidiani. «Abbiamo deciso di acquistare nuovi elettromedicali da distribuire nei poliambulatori di tutta la provincia, perché l’assistenza territoriale cresce solo se ha strumenti e professionisti» spiega Zappia. Il direttore riconosce le difficoltà nel reperire personale medico per le aree più periferiche ma ribadisce che «da parte di questa direzione l’impegno c’è tutto e continueremo a lavorarci».