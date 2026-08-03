Asp Enna paga nei tempi previsti i premi di produttività ai dipendenti

L’Azienda sanitaria provinciale di Enna ha erogato i premi di produttività al proprio personale dipendente rispettando la scadenza fissata per il mese di luglio. La direzione strategica ha così completato l’iter amministrativo necessario per liquidare le somme legate alle performance individuali e organizzative. Un passo che conferma la volontà dei vertici aziendali di valorizzare in modo tangibile chi opera quotidianamente nelle strutture sanitarie del territorio.

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L’impegno della direzione strategica e il rispetto dei tempi

Il direttore generale Mario Zappia ha guidato questa complessa operazione affiancato dal direttore amministrativo Maria Sigona e dal direttore sanitario Paolo La Paglia. I vertici dell’Asp avevano garantito il pagamento entro la stagione estiva e hanno mantenuto la promessa. I contratti collettivi nazionali prevedono questo riconoscimento economico come parte integrante della retribuzione accessoria. La somma dipende dal raggiungimento di specifici obiettivi assegnati ai vari reparti operativi. In un comparto sanitario spesso segnato da cronici ritardi nei pagamenti, l’azienda ennese ha scelto di distinguersi garantendo massima puntualità e tenendo i conti dei fondi in perfetto ordine.

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Una strategia continua per valorizzare il personale sanitario

Questo recente pagamento si inserisce in un percorso aziendale già avviato da tempo con azioni mirate a supporto dei lavoratori. Lo scorso anno l’approvazione delle graduatorie per i differenziali economici ha coinvolto positivamente oltre trecento dipendenti. L’azienda ha inoltre recepito molto rapidamente i decreti regionali relativi alle premialità per gli operatori del pronto soccorso e dell’emergenza-urgenza. Gli uffici competenti hanno anche provveduto in tempi brevi ad applicare gli adeguamenti economici e a versare gli arretrati previsti dai nuovi contratti nazionali del triennio appena trascorso. La dirigenza considera infatti le risorse umane un pilastro fondamentale e non una semplice voce di spesa nel bilancio aziendale, consapevole delle inevitabili ricadute positive sulla qualità dei servizi offerti all’intera comunità.

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Le dichiarazioni del direttore amministrativo

Retribuire la produttività senza alcun ritardo rappresenta un modo concreto per riconoscere l’enorme sforzo richiesto ogni giorno agli operatori sanitari. Maria Sigona evidenzia il significato profondo di questa precisa scelta organizzativa. «L’attenzione al personale deve tradursi in atti concreti e in tempi certi», sottolinea il direttore amministrativo. «Abbiamo lavorato perché le procedure fossero completate senza rinvii e perché le somme spettanti arrivassero effettivamente ai lavoratori. È un dovere dell’amministrazione, ma è anche il modo più diretto per dire ai nostri professionisti che il loro impegno viene visto e valutato».