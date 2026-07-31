Sfruttamento nei campi tra Enna e Regalbuto: quattro misure cautelari

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e della Compagnia di Paternò hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di quattro cittadini rumeni. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna ha emesso il provvedimento. L’accusa per gli indagati è di aver reclutato e sfruttato lavoratori stranieri irregolari, approfittando del loro stato di grave bisogno.

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Le condizioni di lavoro e le paghe da fame

Le indagini coordinate dalla Procura di Enna hanno svelato una realtà di profondo degrado. Tra gennaio e maggio del 2024 i caporali hanno impiegato i braccianti agricoli nella raccolta delle arance nei territori di Enna e Regalbuto. La retribuzione consisteva in appena un euro per ogni cassetta riempita, una cifra lontanissima dai minimi previsti dai contratti nazionali. I turni massacranti arrivavano a toccare le settanta ore settimanali senza alcun giorno di riposo. Gli aguzzini costringevano i lavoratori ad accettare queste condizioni attraverso violenze e minacce costanti.

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Il coraggio di denunciare e il ruolo dell’associazione

L’intera inchiesta ha preso il via grazie alla denuncia presentata da quattro cittadini marocchini. Le vittime hanno trovato il coraggio di raccontare il loro calvario con il prezioso supporto dell’associazione Penelope. Le loro dichiarazioni hanno permesso ai militari di avviare accertamenti approfonditi e di fare luce sulle reali e drammatiche dinamiche imposte nelle campagne ennesi. Oggi queste quattro persone, avendo ottenuto il riconoscimento di vittime di grave sfruttamento, possono beneficiare di un permesso di soggiorno speciale.

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I ruoli degli indagati e gli alloggi fatiscenti

Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un uomo, ritenuto il vero datore di lavoro. Per gli altri tre soggetti è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Questi ultimi operavano come controllori sul campo, imponendo ritmi di raccolta massacranti con metodi intimidatori. Gestivano anche gli alloggi fatiscenti imposti ai braccianti, vere e proprie baracche prive di luce e acqua corrente. I padroni trattenevano il costo dell’affitto dal misero salario, alimentando un circolo vizioso di dipendenza economica e abitativa.

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Il principio della presunzione di innocenza

L’operazione odierna rappresenta un passo importante nel contrasto al caporalato. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, i magistrati dovranno valutare attentamente le responsabilità delle persone indagate nelle aule di tribunale. Una conferma definitiva delle accuse potrà avvenire solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.