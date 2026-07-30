Tragico scontro frontale sulla SP4: due vittime e tre feriti gravi

Un violento incidente stradale ha spezzato due vite nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 4 in direzione Dittaino. Intorno alle 14:35 due furgoni si sono scontrati frontalmente con una dinamica devastante. Una donna ha perso la vita sul colpo a causa del gravissimo trauma subito nell’abitacolo. Un uomo, estratto dalle lamiere in condizioni disperate, è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Enna.

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I soccorsi tempestivi e la corsa in ospedale

La violenza dell’urto ha richiesto il dispiegamento immediato della macchina dei soccorsi. I vigili del fuoco del distaccamento di Piazza Armerina hanno lavorato senza sosta per tagliare i rottami contorti e liberare i passeggeri bloccati all’interno dei veicoli. Il personale medico del 118 ha stabilizzato i sopravvissuti direttamente sul manto stradale. Le ambulanze hanno poi trasferito tre feriti in codice di massima urgenza verso il nosocomio ennese, dove i medici li tengono sotto stretta osservazione clinica.

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Indagini e rilievi tecnici sulla dinamica del sinistro

Le pattuglie dei Carabinieri sono intervenute sul luogo della tragedia per gestire l’emergenza e isolare l’area. I militari hanno deviato il traffico per consentire le operazioni di salvataggio in totale sicurezza e hanno avviato i rilievi di rito. Le indagini in corso dovranno chiarire i motivi che hanno scatenato la perdita di controllo dei mezzi commerciali e l’invasione di corsia sfociata nello schianto fatale.