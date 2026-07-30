Piazza Aremrina – L’Annuncio del Sindaco Cammarata: 2 Milioni di Euro per la Scuola “G. Falcone”

Due milioni di euro per mettere in sicurezza e riqualificare il plesso scolastico “G. Falcone”, l’ex scuola San Pietro. È quanto prevede il finanziamento assegnato al Comune di Piazza Armerina dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, inserito in una recente graduatoria provvisoria. Il progetto prevede interventi di miglioramento sismico, l’efficientamento energetico e l’impiego di energie rinnovabili. Un intervento atteso che interesserà una struttura storica nel cuore della città.

<br />

Un Traguardo per la Comunità

Il sindaco Nino Cammarata, commentando il decreto di finanziamento, ha espresso grande soddisfazione, definendo il risultato di straordinaria importanza. «Continuiamo a lavorare con determinazione per intercettare risorse fondamentali per il territorio», ha affermato, sottolineando come l’istituto, dopo decenni, potrà finalmente diventare più sicuro, moderno e sostenibile. Un ambiente adeguato alle esigenze degli studenti e del personale, che si aggiunge ai recenti lavori previsti per il tetto della struttura, volti a garantire la regolare ripresa delle attività a settembre.

<br />

Attenzione all’Istruzione

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Deborah Zanerolli, ha ribadito l’impegno dell’amministrazione verso il mondo della scuola. Ha evidenziato come questo investimento confermi la grande attenzione alla sicurezza degli edifici scolastici e alla qualità degli spazi formativi, fondamentali per le nuove generazioni.

<br />

Ringraziamenti ai Tecnici

L’assessore ai Lavori Pubblici, Epifanio Di Salvo, ha voluto ringraziare l’Ufficio Tecnico Comunale, con un plauso particolare all’ingegnere capo Mario Duminuco. Di Salvo ha evidenziato come il risultato sia il frutto di un lavoro di squadra costante e professionale.