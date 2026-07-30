La Sicilia ospita l’Olga Bianchini Fashion Show: oltre 300 modelle a Piazza Armerina

Dal 4 all’11 maggio 2026, la Sicilia si trasformerà nel palcoscenico di un evento internazionale che promette di unire l’alta moda con il patrimonio storico e culturale siciliano. L’Olga Bianchini Fashion Show, un tour già rodato in capitali della moda come Milano e Venezia, approda a Piazza Armerina per una settimana di sfilate, masterclass e shooting fotografici d’autore.

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Le location del tour: tra storia e sacralità

L’evento non si limiterà a una singola passerella, ma coinvolgerà i luoghi più iconici del territorio. Il culmine della manifestazione si articolerà tra la suggestiva Piazza Duomo, che ospiterà una sfilata aperta al pubblico, e la Villa Romana del Casale, dove si terrà un evento esclusivo e di alto profilo istituzionale. Altre attività, come cene di gala e shooting, interesseranno Villa Garibaldi e le vie del centro storico, trasformando l’intera città in un set a cielo aperto.

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Obiettivi: valorizzazione del territorio e inclusività

L’obiettivo primario degli organizzatori è la creazione di un ponte economico e culturale. L’evento punta a coinvolgere anche attività produttive locali, offrendo ai commercianti siciliani una vetrina internazionale verso mercati ad alta capacità di spesa. Parallelamente, lo show porta avanti una missione sociale: il concept della sfilata è infatti centrato sulla “bellezza senza età”, promuovendo un’idea di moda inclusiva che valorizzi la donna e la sua trasformazione interiore, lontano dai canoni estetici standardizzati.

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Un programma ricco di eventi collaterali

Oltre ai momenti strettamente legati al fashion, il calendario prevede un’immersione totale nella cultura locale:

Masterclass professionali: sessioni dedicate a pittura, comunicazione pubblica e portamento.

Shooting d’autore: una giornata dedicata a scatti fotografici in stile “Dolce & Gabbana” presso agriturismi locali per esaltare il binomio moda-agricoltura. L’iniziativa prevede anche una “passeggiata” all’interno del mercato locale del giovedì, luogo di aggregazione, coinvolgendo ospiti e residenti per rianimare il tessuto sociale della città.

L’evento si concluderà con un After Party in bianco, dove la delegazione internazionale, composta da designer, blogger e modelli provenienti da oltre 17 paesi, celebrerà il successo di un’iniziativa che mira a lasciare un segno profondo nell’economia e nell’immagine della Sicilia nel mondo.

Ospiti e modelle internazionali

Ci saranno ospiti provenienti da Ospiti: Svizzera, Germania, Russia, Italia, Lituania, Polonia, Kazakistan, Francia

Mentre le modelle verranno da

Repubblica Cecca , Praga, Lettonia, Italia e soprattutto dalla Germania