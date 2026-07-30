Come l’Olga Bianchi Fashion Show Ridefinisce la Femminilità in Sicilia

Ottanta donne provenienti da venti paesi, due giorni nella Sicilia di maggio, due location che incrociano storia e contemporaneità. L’Olga Bianchi Fashion Show ha trasformato la Villa Romana del Casale e Piazza Duomo di Piazza Armerina in uno spazio dove i sogni della moda escono in luce.

Il 9 e 10 maggio, la Sicilia ha ospitato lo sesto capitolo di un progetto che non parla soltanto di moda, ma di uno spazio dove chiunque — modella, designer, fotografo, stilista — può trasformare il proprio sogno in esperienza concreta sulla scena internazionale.

L’Olga Bianchi Fashion Show è esattamente questo: un’occasione dove la moda diventa il linguaggio attraverso cui raccontare storie diverse, provenienti da angoli diversi del mondo. Negli ultimi due anni, il progetto ha coinvolto oltre trecento donne e uomini nei ruoli di modelle, dando loro l’opportunità di camminare su podium in location che non sono semplici spazi, ma patrimoni culturali: Bergamo, Stresa, Venezia, Milano, e ora la Sicilia.

Il primo giorno, la pioggia ha accompagnato le modelle sulla Villa Romana del Casale^ L’acqua sul terreno antico ha creato un’atmosfera inaspettata, trasformando la storica location UNESCO in una superficie che rifletteva la luce, aggiungendo intensità emotiva ai movimenti delle modelle e profondità ai colori dei capi.

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I DESIGNER: SEDICI LINGUAGGI DELLA MODA

Quindici designer hanno presentato le loro collezioni in due giorni. Ognuno portava una storia diversa, un approccio diverso alla creazione.

Violetta Goupil con ULTRA VIOLET ha aperto il primo giorno con capi dipinti a mano, ispirati ai mosaici della Villa Romana. I capi si trasformano sotto la luce ultravioletta, rivelando dettagli nascosti che esistevano già nel tessuto ma invisibili alla luce ordinaria. Nel secondo giorno è tornata con una collezione dedicata ai bambini, raccontando una dimensione di connessione tra madri e figli dove il bianco si trasforma in tonalità più calde e crea un filo visivo ed emotivo tra le generazioni.

Elena Velichenko con Marke Tree ha portato l’antica tecnica dell’intarsio, praticata nei palazzi reali sin dal XVI secolo, trasformandola in borse che sono vere opere d’arte, dove pelle, tessuti e dettagli preziosi si fondono insieme.

Tatjana Hoch e Irina Slobodkina hanno presentato la collezione “Acquerello in Movimento”, ispirati all’idea della pittura che prende vita nel tessuto, creando forme fluide e vibranti sulle silhouette.

Nazira Wolf con ZANO utilizza tessuti tradizionali uzbeki realizzati a mano secondo la tecnica Ikat — un’arte antica che l’UNESCO ha inserito nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. La produzione avviene interamente in Uzbekistan, in collaborazione con artigiane e maestri locali, utilizzando coloranti vegetali.

Julia Fedorova con il suo atelier ha portato oltre trent’anni di esperienza nella creazione di immagini sceniche, presentando ali, copricapi e costumi dove parte della collezione era direttamente ispirata alla Sicilia — alla sua luce, ai suoi colori, alla sua cultura.

Anna Jevstropova con AnJe ha presentato una tecnica rara: il nuno-feltro, dove il tessuto non viene cucito ma formato come un’unica tela, creando forme che emergono dal materiale stesso senza costruzione tradizionale.

Dobras Inga con Andaleya ha espresso la sua filosofia in tre parole: estetica, fiducia, libertà. Creare non solo immagini, ma un’emozione che trasmetta disinvoltura e armonia interiore.

Maria Grazia e Rita dal Wedding Style Atelier di Piazza Armerina hanno condiviso una passione nata nel 1982, quando Rita ha aperto il suo primo salone di bellezza. Una passione così forte da diventare una missione: accompagnare ogni donna non solo nella scelta dell’abito, ma in un vero e proprio percorso di trasformazione.

Rosa Platania ricerca costantemente il superamento della temporalità attraverso un rito artistico che fonde in un unico istante storia, contemporaneità e avanguardie. La Sicilia, con i suoi colori e le sue fogge, diventa il linguaggio attraverso cui prendono forma i suoi abiti — stati d’animo sospesi tra coscienza e simbolismo.

Liudmila Shill con MILAMOR ha presentato uno spazio di silenzio dove nasce la forma. Ogni abito è un’architettura costruita intorno alla donna, non per decorare, ma per rivelare, lasciandola respirare e farla esistere.

Olga Erilina con ERILO ha spiegato che il nome del suo brand risuona dell’immagine di Yarilo — simbolo di luce, rinascita ed energia vitale nella mitologia slava. ERILO è nata dalla luce, creata per donne audaci.

Julia Bujak con Other Black unisce comfort e stile in un linguaggio contemporaneo pensato per donne e bambini, attraverso il dialogo tra eleganza e leggerezza, tra identità e libertà.

Irina Stremetsova con Jane Sarta ha presentato un marchio dedicato all’outerwear femminile — cappotti, trench, piumini e capi tecnici pensati per accompagnare la donna in ogni stagione, mantenendo un equilibrio tra eleganza, comfort e praticità.

L’Accademia di Belle Arti di Catania, sotto la guida della professoressa Maria Liliana Nigro — docente di Storia del Costume per lo Spettacolo — ha portato sul palco trenta abiti creati da sette giovani creativi. Un’affermazione che la creazione contemporanea vive anche qui, che la Sicilia non è soltanto un luogo di tradizione, ma uno spazio dove il talento giovane respira e si trasforma.

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LE DONNE: OTTANTA STORIE

Ottanta donne hanno camminato sui due podium in due giorni. Provenienti da venti paesi diversi. Non tutte erano “modelle” nel senso tradizionale — alcune erano imprenditrici, alcune insegnanti, alcune studentesse, alcune madri. Insieme, hanno creato quello che accade quando si smettono di raccontare storie di bellezza uniformi e si iniziano a raccontare storie di bellezze diverse.

Sul palco, la differenza era visibile. Non era una somiglianza costruita secondo canoni specifici, ma una varietà che rifletteva la realtà del mondo esterno — donne di età diverse, corporature diverse, provenienze diverse. Ognuna ha camminato non come apologia di inclusione, ma semplicemente come sé stessa, nel ruolo di modella su un palcoscenico internazionale.

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PERCHÉ SICILIA

La scelta della Sicilia non è casuale. Villa Romana del Casale, patrimonio UNESCO, rappresenta un luogo dove il passato e il presente coesistono. I mosaici del IV secolo che raffigurano donne in bikini — figure di bellezza, di libertà, di potenza — diventano il contesto perfetto per un progetto che parla di bellezza femminile senza filtri.

“Abbiamo voluto portare un progetto internazionale in una location che parla di storia, di eredità, di autenticità”, spiega Olga Bianchi. “La Sicilia incarna il messaggio del nostro progetto: la bellezza che resiste, che si trasforma, che accoglie.”

La stessa accoglienza che le modelle e i designer hanno ricevuto dal territorio.

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IL FUTURO: MILANO

L’Olga Bianchi Fashion Show non è una sfilata che accade e finisce. È uno spazio dove le storie continuano a vivere. I video dai show raccolgono dalle 40 mila al milione di visualizzazioni. I designer ottengono accesso a nuovi canali di vendita. I professionisti della moda — fotografi, stilisti, videomaker — ampliano il loro portfolio con materiale girato in location di livello internazionale.

Il progetto ha creato quello che potrebbe essere definito una “comunità vivente” composta da designer, modelle, stilisti, fotografi, imprenditori, brand provenienti da più di venti paesi. Legami che nascono durante due giorni intensi e poi continuano a generare collaborazioni, progetti, connessioni.

Nel prossimo capitolo, il palcoscenico sarà Milano, durante la Fashion Week internazionale. E ogni donna che sfilerà sul podio diventerà parte di una storia che continuerà ben oltre quel giorno — in nuovi incontri, progetti e ispirazioni nati lungo il cammino.

Olga Bianchi Fashion Show — SICILIA 2026

Villa Romana del Casale | Piazza Duomo

9 e 10 maggio 2026