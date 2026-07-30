ASP Enna lancia il tracciamento al pronto soccorso: aggiornamenti in tempo reale per i familiari

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha attivato un nuovo sistema digitale per monitorare i pazienti all’interno delle aree di emergenza. Il servizio prende il nome di “Tracking Pronto Soccorso” e permette ad accompagnatori e parenti di seguire l’intero iter clinico del proprio caro direttamente dallo smartphone. La piattaforma risulta già operativa in tutti i presidi ospedalieri del territorio ennese e punta a migliorare la comunicazione nei momenti di maggiore tensione emotiva per l’utenza.

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Come funziona il nuovo sistema digitale

Il meccanismo di funzionamento appare estremamente intuitivo e alla portata di chiunque. Al momento dell’accettazione al triage l’operatore richiede un numero di telefono di riferimento. Il familiare riceve immediatamente un messaggio testuale contenente un collegamento web e una password temporanea. Per garantire il massimo livello di privacy e sicurezza il portale richiede anche l’inserimento del codice fiscale del paziente. Una volta completato questo rapido passaggio lo schermo del dispositivo mostrerà ogni singola fase del percorso sanitario in tempo reale.

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Sinergia tra aziende sanitarie e zero stress per gli infermieri

Questa innovazione tecnologica nasce da una virtuosa collaborazione istituzionale. L’ASP di Siracusa ha infatti ceduto gratuitamente il software ai colleghi ennesi. Il dipartimento informatico locale ha successivamente adattato il codice ai propri sistemi aziendali con un obiettivo prioritario: non appesantire il lavoro di medici e infermieri. Il personale del reparto di emergenza deve limitarsi a digitare il recapito telefonico iniziale. Il sistema gestisce poi in totale autonomia l’invio degli aggiornamenti man mano che la persona assistita supera i vari step medici.

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Meno ansia in sala d’attesa e più concentrazione sulle cure

La tecnologia interviene per risolvere un problema storico dei reparti di urgenza. Chi aspetta notizie fuori dalle porte chiuse vive molto spesso ore di profonda apprensione. Da oggi la pagina web aggiorna costantemente i parenti riducendo in modo drastico le continue richieste di informazioni allo sportello. I sanitari possono così dedicare ogni energia esclusivamente alla cura e all’accoglienza dei malati. Questo strumento rappresenta un passo decisivo verso l’umanizzazione del servizio sanitario territoriale dove l’innovazione affianca il fattore umano per restituire serenità a chi ne ha più bisogno.