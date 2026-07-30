Antonino Restuccia promosso Generale di Brigata dei Carabinieri

Il Colonnello Antonino Restuccia è stato ufficialmente promosso al grado di Generale di Brigata. Un traguardo prestigioso che corona una lunga e intensa carriera nell’Arma dei Carabinieri, gran parte della quale dedicata al contrasto della criminalità in Sicilia. Negli ultimi sei anni ha ricoperto il delicato ruolo di Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Enna.

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Una carriera dedicata alla lotta alla criminalità

Il percorso professionale del neo Generale è stato caratterizzato da incarichi di assoluto rilievo. Prima di giungere a Enna, ha operato come Capo Ufficio Comando presso il Comando Provinciale di Caltanissetta. Precedentemente, la sua esperienza sul territorio si era già formata come Comandante della Compagnia di Nicosia e del Nucleo Operativo di Enna. Una profonda conoscenza delle dinamiche locali che gli ha permesso di affrontare sfide complesse sul fronte della sicurezza.

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Le indagini antimafia e le operazioni di spicco

L’esperienza investigativa e informativa maturata da Restuccia in Sicilia è di primissimo piano. Sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, ha guidato numerose e articolate indagini volte a smantellare le consorterie mafiose. Tra le operazioni più significative, si ricordano “Ferro Battuto”, “Battesimo”, “Battesimo due” e “Gran Secco”, che hanno inflitto duri colpi alla criminalità organizzata.

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Il contrasto allo spaccio e i fatti di Regalbuto

Durante il suo mandato come Comandante della Compagnia di Nicosia, Restuccia ha coordinato efficaci indagini contro il traffico di stupefacenti. Un episodio di cronaca particolarmente cruento lo ha visto in prima linea nel 2007 a Regalbuto: l’arresto dell’autore dell’omicidio di Antonino Allegra, avvenuto in pieno giorno nella piazza principale, e la gestione del successivo sequestro di persona ai danni della titolare di un bar. Un intervento risoluto in una situazione di estrema tensione.

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L’impegno nelle commissioni prefettizie

Oltre all’attività strettamente operativa, il Generale Restuccia ha fornito il suo prezioso contributo in ambito istituzionale. Ha fatto parte di diverse commissioni presso le Prefetture di Caltanissetta e di Enna. Particolare rilevanza assume il suo ruolo nella Commissione d’indagine che, nel 2021, ha portato allo scioglimento del Comune di Barrafranca per infiltrazioni mafiose.

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Riconoscimenti e imminente congedo

La carriera di Antonino Restuccia, già promosso Colonnello nel 2023, è costellata di importanti riconoscimenti. È insignito dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e della prestigiosa Medaglia Mauriziana. A partire dalla metà di agosto di quest’anno, il Generale lascerà il servizio attivo per transitare nella riserva, concludendo così un lungo e valoroso percorso al servizio delle istituzioni e della cittadinanza.