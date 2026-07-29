Viabilità modificata a Piazza Armerina per i concerti del Summer Fest in Cattedrale

In occasione degli attesi appuntamenti musicali del Summer Fest 2026, la Polizia Locale di Piazza Armerina ha varato un piano straordinario per la viabilità cittadina valido per le serate del 3, 4 e 6 agosto. Dalle ore 19:00 fino a mezzanotte scatterà il divieto assoluto di transito e di sosta con rimozione forzata in Piazza Cattedrale, palcoscenico che ospiterà rispettivamente le esibizioni di Bellamorea, Bianca Atzei e Giorgio Poi con Primastundestra. Per ridurre i disagi e fluidificare il traffico locale, i veicoli in transito su via Cavour diretti verso il quartiere Monte dovranno seguire un percorso obbligato, sfruttando il senso unico di marcia istituito per l’occasione lungo via Santa Rosalia e via Sant’Anna, procedendo in direzione di via Floresta. Questa misura si rende indispensabile per tutelare l’incolumità del pubblico e garantire uno svolgimento sereno degli spettacoli, mentre gli agenti sul posto potranno adottare ulteriori deviazioni estemporanee in caso di particolari criticità legate all’afflusso delle persone.
|Data
|Orario Spettacolo
|Artista
|Orario Chiusura Traffico
|3 Agosto 2026
|21:30
|Bellamorea
|19:00 - 24:00
|4 Agosto 2026
|21:00
|Bianca Atzei (Tour 2026)
|19:00 - 24:00
|6 Agosto 2026
|20:30
|Primastundestra / Giorgio Poi
|19:00 - 24:00