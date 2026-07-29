Un karaoke per i piccoli pazienti: il dono dell’associazione “Credere negli studenti” all’ospedale di Enna

Un gesto concreto di solidarietà per regalare un sorriso ai bambini ricoverati. Nella giornata del 27 luglio, una delegazione dell’associazione ennese “Credere negli studenti” ha varcato le porte del reparto di pediatria dell’ospedale Umberto I di Enna con una missione speciale. Il gruppo giovanile ha infatti consegnato un impianto karaoke destinato ai piccoli pazienti ospitati nella struttura sanitaria cittadina. Questa lodevole iniziativa punta a portare un momento di sano svago e di vitale spensieratezza in corsia. L’obiettivo è quello di alleviare il peso e la noia della degenza ospedaliera attraverso il potere terapeutico e aggregante della musica, creando un ambiente accogliente per i più piccoli.

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I fondi raccolti durante la mostra sui riti della Settimana Santa

L’acquisto del nuovo impianto musicale prende vita grazie alla straordinaria generosità dei cittadini ennesi. L’associazione ha infatti raccolto i fondi necessari esclusivamente attraverso le offerte libere dei visitatori nel corso della recente mostra dedicata ai tradizionali riti della Settimana Santa di Enna. I vertici del movimento studentesco hanno scelto deliberatamente di non trattenere le somme raccolte per finanziare le proprie attività interne. Il gruppo ha preferito destinare l’intero ricavato a un nobile progetto di beneficenza. Questa decisione nasce dalla chiara e forte volontà di offrire un supporto tangibile a chi affronta un periodo particolarmente delicato della propria giovane vita, trasformando la valorizzazione delle tradizioni locali in un aiuto reale e immediato per il territorio.

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Le parole del direttivo e i ringraziamenti al personale medico

La grande emozione per la riuscita dell’iniziativa traspare nitidamente dalle parole di Emanuele Salerno, esponente del direttivo del sodalizio. «Vedere gli occhi di quei bambini riempirsi di gioia è stata la vera soddisfazione della nostra iniziativa, perché a mio modo di vedere il vero scopo dell’associazionismo è proprio questo» ha spiegato Salerno. Il giovane rappresentante di “Credere negli studenti” ha poi colto l’occasione per esprimere la profonda gratitudine di tutti i membri verso le persone che hanno contribuito alla raccolta fondi. Un ringraziamento speciale e sentito va inoltre ai gestori e a tutto il personale del reparto di pediatria dell’ospedale Umberto I per l’accoglienza e la grande cordialità dimostrata durante la consegna del dono. L’associazione promette di non fermarsi qui e annuncia nuove iniziative di solidarietà nel prossimo futuro.