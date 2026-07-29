Rete Lampedusa sbarca in Sicilia, oggi la presentazione a Catania con Pietro Bartolo

Prende il via dalla Sicilia il percorso regionale di Rete Lampedusa, un progetto che mira a ridefinire le politiche di accoglienza sul territorio nazionale. Gli organizzatori danno appuntamento a tutti per oggi, mercoledì 29 luglio alle ore 18, all’interno degli spazi della Colonia Don Bosco in viale Presidente Kennedy 55 a Catania. L’incontro segna l’apertura operativa del primo nucleo territoriale italiano, subito dopo il debutto nazionale avvenuto a Roma il 15 luglio scorso.

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L’intervento di Pietro Bartolo e gli ospiti dell’incontro

La figura centrale della manifestazione sarà Pietro Bartolo, medico e volto storico dell’accoglienza sull’isola pelagica, da sempre impegnato in prima linea sul fronte dei diritti umani. Proprio lui ha voluto tracciare la rotta e lo spirito dell’iniziativa attraverso il comunicato di lancio del progetto. «La migrazione non si affronta con slogan o scorciatoie ideologiche, ma con responsabilità, umanità, visione europea e strumenti concreti» ha precisato con forza Bartolo. Il dibattito catanese vedrà la conduzione esperta della giornalista Roberta Lungi, volto noto dell’emittente Telecolor. Ad affiancare Bartolo interverranno Agostino Sella, segretario generale del nuovo soggetto associativo, e Massimo Costanza, che opera come referente principale per l’intera area siciliana.

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Il coinvolgimento della comunità e i momenti di condivisione

L’isola rappresenta soltanto la prima tappa di un vasto programma operativo che nel corso dei prossimi mesi si estenderà progressivamente in tutte le venti regioni italiane. L’obiettivo primario del progetto consiste nel costruire una rete solida e capillare, capace di creare una forte sinergia tra le istituzioni locali, gli enti del terzo settore, le realtà scolastiche e la cittadinanza attiva. I promotori puntano a un coinvolgimento diretto delle comunità per favorire un modello di integrazione basato sui fatti e sulla collaborazione reciproca. Al termine del dibattito formale i presenti potranno prendere parte a una ricca degustazione etnica, un momento conviviale che gli ideatori propongono appositamente per stimolare l’incontro spontaneo tra le persone e per celebrare la ricchezza delle diverse culture. L’ingresso alla manifestazione di oggi resta liberamente accessibile alla stampa, alle associazioni del territorio e a tutti i cittadini interessati a conoscere da vicino questa nuova realtà.