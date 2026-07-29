Il cinema gratuito sotto le stelle anima le piazze di Nicosia con la rassegna Schermi

Dal 29 luglio al 2 agosto la città di Nicosia si trasforma in un grande cinema a cielo aperto ospitando la seconda edizione locale di “Schermi – Cinema Multipiazza”. Si tratta di una suggestiva rassegna cinematografica itinerante che dal 2018 porta i capolavori d’autore nelle piazze e nelle periferie del nostro Paese offrendo proiezioni completamente gratuite. Un cine-furgone appositamente attrezzato con un moderno schermo led-wall viaggerà tra i quartieri per portare la magia della settima arte direttamente negli spazi di aggregazione pubblica. L’iniziativa rientra a pieno titolo nel cartellone degli eventi estivi che l’amministrazione comunale nicosiana promuove e patrocina.

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Un progetto nazionale per abbattere le barriere culturali

Ideata dal regista e attore Mauro Lamanna per l’associazione Divina Mania, la manifestazione nasce originariamente a Catanzaro per poi espandersi ben oltre i confini regionali. Negli anni si afferma infatti come la più capillare iniziativa cinematografica itinerante d’Italia per durata e ampiezza territoriale. L’edizione di quest’anno attraversa borghi e periferie di ben sette regioni, dalla Toscana alla Sardegna, passando per Lazio, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia. L’obiettivo principale consiste nell’abbattere gli ostacoli economici, geografici e sociali che limitano l’accesso alla cultura. Trasformando piazze spesso sprovviste di offerte culturali in vivaci luoghi di incontro, il progetto punta a stimolare la partecipazione collettiva e il profondo senso di comunità.

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Il calendario delle serate tra capolavori italiani e internazionali

Il programma nicosiano si articola in cinque imperdibili appuntamenti serali che spaziano dai grandi classici del cinema italiano ai grandi successi di Hollywood. Si parte il 29 luglio alle ore 20:30 in piazza San Michele con la proiezione di “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, pellicola che Emmanuele Aita presenterà al pubblico. Il 30 luglio alle 21:00 la rassegna si sposta in piazza Botticelli nel quartiere Magnana per rendere omaggio a Dino Risi con “Il sorpasso”. La sera del 31 luglio, sempre alle 21:00, piazza San Cataldo farà da cornice a “Million Dollar Baby” del maestro Clint Eastwood. Il primo agosto il led-wall si accenderà in vicolo I Sant’Antonino alle 21:00 per il visionario “Povere creature!” di Yorgos Lanthimos. Il gran finale è previsto per il 2 agosto alle 21:00 nella frazione di Villadoro con “L’uomo delle stelle” di Giuseppe Tornatore, una serata speciale che Filippo Luna e Domenico Centamore introdurranno ai presenti.