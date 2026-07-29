I Cavalieri di Aristofane a Morgantina Off: teatro e ironia antica tornano in scena

Il teatro antico rivive con irriverenza e attualità al Teatro Greco di Morgantina. Il prossimo 5 agosto alle 21 andrà in scena “I Cavalieri di Aristofane“, terzo appuntamento della rassegna “Morgantina Off… le tragedie irriverenti”. La regia è affidata a Cinzia Maccagnano, per uno spettacolo che promette di riportare in vita, dopo 2400 anni, l’antica forma teatrale della commedia fliacica, unendo la tradizione classica a linguaggi più indipendenti e provocatori. Un viaggio culturale che, partito da Aidone e passato per la Villa Romana del Casale, trova a Morgantina la sua cornice ideale per riscoprire le nostre origini in modo inedito.

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La rete culturale dietro il successo della rassegna

L’iniziativa “Morgantina Off” non è solo teatro, ma un vero e proprio progetto di valorizzazione del territorio. Questo nuovo modo di fruire la cultura è stato reso possibile grazie alla collaborazione instaurata dall’Associazione culturale “L’Imbuto”. Il progetto gode del patrocinio di enti importanti come il Parco Archeologico Villa Romana del Casale, l’Assemblea Regionale Siciliana e il Comune di Aidone. La direzione artistica di Paolo Patrinicola, insieme alla presidente dell’associazione Patrizia Fazzi, ha curato una selezione teatrale mirata, puntando fortemente su una fruizione integrata che unisca la bellezza degli spettacoli all’immenso valore dei beni culturali siciliani.

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Cast e trama: una satira politica senza tempo

Sul palco del Teatro Greco, il 5 agosto, si esibiranno Raffaele Gangale, la stessa regista Cinzia Maccagnano, Luna Marongili, Cristina Putignano, Maria Chiara Pellitteri, Andrea Maiorca e Marta Cirello. “I Cavalieri”, commedia originariamente rappresentata nel 424 a.C., si rivela un’opera di straordinaria attualità. La trama offre una spietata critica alla classe politica ateniese del tempo, evidenziandone la deriva demagogica durante la guerra del Peloponneso. La storia ruota attorno al tentativo di liberare Atene da un leader arrogante che sfrutta la credulità popolare, ricorrendo a un paradosso comico: per eliminare un mascalzone, se ne deve trovare uno ancora peggiore.

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L’ultimo appuntamento fuori rassegna

La stagione teatrale a Morgantina non si esaurisce con “I Cavalieri”. Il cartellone prevede un’ultima suggestiva serata, fuori rassegna, fissata per il 19 agosto sempre alle 21. Al Teatro Greco andrà in scena “Cassandra. A pena e a curpa”, un’opera scritta e interpretata da Lorenza Denaro. La regia è curata da Angelo D’Agosta, con scene e costumi di Giuseppe Adorno e l’assistenza alla regia di Agnese Failla. Una produzione targata Buongiorno Sicilia che chiuderà in bellezza questa stagione all’insegna del teatro classico rivisitato.