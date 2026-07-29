Assemblea del PD di Enna: approvate due proposte per smart working e mobilità sostenibile

L’Unione Comunale del Partito Democratico di Enna ha riunito nei giorni scorsi la propria assemblea, registrando una notevole partecipazione di iscritti, amministratori e dirigenti. L’incontro ha offerto l’occasione per fare il punto su argomenti cruciali della politica cittadina, dalla pianificazione della prossima Festa dell’Unità al tesseramento, fino all’aggiornamento sulle attività della Giunta. Dal confronto, caratterizzato da un dibattito aperto e costruttivo, sono scaturite due proposte concrete. L’assemblea ha approvato i documenti all’unanimità e il partito li sottoporrà all’esecutivo comunale per una valutazione attenta e una possibile attuazione.

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Un nuovo spazio pubblico dedicato a coworking e lavoro da remoto

La prima iniziativa prevede la creazione di un’area pubblica attrezzata per lo smart working e il coworking all’interno del territorio di Enna. Il lavoro a distanza rappresenta oggi un’opportunità vitale per le zone interne della Sicilia e dotare la città di uno spazio moderno e tecnologico permetterebbe a professionisti, freelance, studenti e giovani imprenditori di operare senza dover emigrare. Contrastare lo spopolamento significa proprio fornire servizi innovativi che incentivino la permanenza e la crescita locale. Questa visione si sposa in modo perfetto con la campagna “Dove nasci conta” dei Giovani Democratici, che chiede alle istituzioni di assicurare pari opportunità a tutti i giovani a prescindere dal loro luogo di residenza.

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L’adesione di Enna alla settimana europea della mobilità

La seconda istanza approvata riguarda l’ingresso del Comune di Enna nella Settimana Europea della Mobilità, la principale campagna continentale per promuovere trasporti urbani sostenibili. Partecipare a questo evento inserirebbe la città in un circuito virtuoso incentrato sulla sostenibilità ambientale e sul miglioramento della qualità della vita. L’iniziativa punta a coinvolgere attivamente scuole, cittadini e associazioni per diffondere una cultura innovativa degli spostamenti, consolidando al contempo la presenza di Enna nelle reti europee dedicate alle buone pratiche amministrative.

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Le dichiarazioni del segretario comunale Giuseppe Seminara

Il Segretario comunale del PD ennese, Giuseppe Seminara, manifesta grande entusiasmo per la riuscita dell’incontro. «Esprimo grande soddisfazione per la partecipazione registrata durante l’assemblea e per il livello del dibattito che si è sviluppato» afferma Seminara. Il segretario sottolinea come il confronto serio e ricco di idee confermi la natura del partito quale spazio di ascolto e proposta. Il PD intende infatti mantenere un ruolo propositivo affiancando la Giunta con iniziative concrete per il futuro della città. «Le due iniziative approvate all’unanimità rappresentano una visione di sviluppo che mette al centro i giovani, l’innovazione, la sostenibilità e l’apertura di Enna ai grandi percorsi europei» conclude Seminara, ribadendo l’impegno per una città sempre più attrattiva e moderna.