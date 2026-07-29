Ars sblocca 45 milioni per la Sicilia: fondi per emergenze e agricoltura

L’Assemblea Regionale Siciliana ha dato il via libera a una serie di norme urgenti, stanziando 45 milioni di euro per far fronte a diverse criticità dell’Isola. Il provvedimento interviene su più fronti, dalla Protezione civile agli aiuti per le imprese agricole, dimostrando una capacità di risposta rapida da parte delle istituzioni. Come sottolineato da Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Ars, il risultato è frutto di un lavoro sinergico che ha superato le divisioni politiche per concentrarsi sulle necessità concrete dei cittadini siciliani.

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La ripartizione delle risorse approvate

I fondi varati dall’Ars prevedono una distribuzione mirata a coprire le emergenze più stringenti. Nel dettaglio, 15 milioni di euro andranno alla Protezione civile, mentre 10 milioni ristoreranno le imprese agricole colpite duramente dai recenti incendi. Un’attenzione particolare riguarda il sociale e i trasporti: 8 milioni di euro rimpingueranno il Fondo disabilità, 3 milioni finanzieranno gli Asacom e 9 milioni serviranno per le misure di contrasto al caro voli. Un pacchetto di interventi tempestivi per tamponare le urgenze territoriali.

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Impianti energetici e nuove assunzioni

Oltre allo stanziamento economico, il testo regolamenta l’utilizzo dei terreni agricoli per l’installazione di nuovi impianti energetici, definendo chiaramente le aree idonee. Un altro snodo cruciale tocca la sanità e i trasporti pubblici, attraverso una deroga per le assunzioni nelle società Ast e Seus. Il parlamento regionale ha varato questa misura per garantire la continuità e il necessario potenziamento dei servizi essenziali offerti alla cittadinanza, evitando pericolosi blocchi operativi in due settori nevralgici per l’Isola.

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I banchi di Forza Italia hanno accolto con soddisfazione i tempi rapidi di approvazione della manovra. Stefano Pellegrino ha evidenziato come le istituzioni abbiano saputo agire mettendo da parte le consuete dinamiche politiche. «È questo lo spirito con cui dovremmo sempre affrontare le emergenze e il lavoro parlamentare: concretezza e rispetto delle istituzioni», ha affermato il capogruppo forzista. Pellegrino ha inoltre rivolto un ringraziamento all’esecutivo regionale per le proposte operative, a tutti i gruppi per il senso di responsabilità e al presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, per la conduzione equilibrata dei lavori in Aula.