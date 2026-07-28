I tuoi sogni non sono casuali: ecco come il cervello riscrive la nostra realtà

Quante volte vi è capitato di svegliarvi al mattino con una sensazione di smarrimento, cercando disperatamente di trattenere i frammenti di un sogno che sta già svanendo? A volte i nostri viaggi notturni sono così vividi da sembrare memorie reali, altre volte sono un caotico puzzle di immagini senza senso. Per molto tempo abbiamo pensato che la mente, durante il sonno, premesse semplicemente un tasto “play” casuale. Ma la scienza ci sta dicendo qualcosa di profondamente diverso, e forse di molto più affascinante: i nostri sogni non sono affatto casuali. Sono il palcoscenico in cui il cervello riscrive, rielabora e dà senso alla nostra realtà.
Il grande teatro della mente
Una recente e affascinante ricerca guidata dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca ha gettato nuova luce su ciò che accade quando chiudiamo gli occhi. I ricercatori hanno analizzato oltre 3.700 resoconti di sogni e di esperienze di veglia appartenenti a 287 persone di età compresa tra i 18 e i 70 anni. Pubblicato su Communications Psychology, questo studio mastodontico ha incrociato le abitudini di sonno, i tratti della personalità e le abilità cognitive dei partecipanti con le storie e le emozioni vissute nei loro sogni.
Ciò che è emerso è che il nostro cervello non si limita a “riprodurre” la giornata appena trascorsa, come se fosse un vecchio nastro VHS. Al contrario, prende frammenti della nostra vita reale – il nostro ufficio, un ospedale, una vecchia classe di scuola – e li fonde con ambienti sconosciuti, prospettive alterate e persone inaspettate. È un rimescolamento emotivo in cui ricordi, paure, aspettative e immaginazione si fondono in scenari completamente nuovi.
L’intelligenza artificiale come interprete dei sogni
C’è un dettaglio che rende questa ricerca particolarmente moderna e sorprendente. Per analizzare una mole così vasta di sogni scritti, gli scienziati non si sono affidati solo all’occhio umano. Hanno chiesto aiuto all’intelligenza artificiale, in particolare all’elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Questa tecnologia non ha tolto poesia all’interpretazione, anzi: ha permesso di misurare la struttura semantica dei racconti, svelando come idee, parole e concetti si intrecciassero tra loro nella mente dei sognatori.
I risultati hanno confermato ciò che forse intimamente già sospettavamo: il contenuto dei sogni riflette una complessa miscela delle nostre caratteristiche più intime.
Dimmi come sogni e ti dirò chi sei
La ricerca ha rivelato un collegamento meraviglioso tra la nostra personalità diurna e i nostri registi notturni. Le persone che durante il giorno tendono ad avere la “testa tra le nuvole”, lasciando vagare la mente, riportano sogni che cambiano rapidamente, risultando più frammentati e caotici, come se la telecamera saltasse continuamente da una scena all’altra.
Al contrario, chi dà un grande valore emotivo e personale al sognare tende a vivere esperienze notturne molto più ricche, immersive e cariche di dettagli. È come se il semplice fatto di credere nell’importanza dei sogni invitasse la mente a costruire scenografie più curate e realistiche.
Il segno indelebile della pandemia nei nostri sogni
Per capire quanto il mondo esterno influenzi il nostro mondo interiore, i ricercatori hanno analizzato anche i sogni raccolti durante il lockdown per il COVID-19 dall’Università La Sapienza di Roma. In quel periodo drammatico, i nostri sogni erano pieni di barriere, restrizioni, muri e un senso claustrofobico di confinamento. Quelle immagini erano lo specchio diretto della nostra angoscia quotidiana.
Ma c’è anche un messaggio di enorme speranza in questi dati: con il passare dei mesi, quei temi cupi sono andati sfumando. I sogni si sono adattati, dimostrando che la nostra mente è in grado di elaborare i traumi, di aggiustarsi e di trovare nuovi equilibri anche dopo gli eventi più stressanti. Come ha spiegato splendidamente Valentina Elce, ricercatrice alla Scuola IMT e autrice principale dello studio, “i sogni sono un processo dinamico plasmato da chi siamo e da ciò che viviamo”.
Una nuova era per esplorare chi siamo
Questo studio, supportato dalla Fondazione BIAL e dal progetto TweakDreams, non ci regala solo risposte, ma apre porte immense. L’uso dell’intelligenza artificiale per mappare il linguaggio dei sogni, con una precisione pari a quella umana, ci offre uno strumento potentissimo per esplorare in futuro la coscienza, la memoria e persino la salute mentale.
I nostri sogni, così intimi, effimeri e difficili da raccontare, stanno finalmente trovando una voce comprensibile per la scienza. E ogni volta che chiudiamo gli occhi, non stiamo solo riposando: stiamo scrivendo il romanzo in continua evoluzione della nostra vita.
Marco Scalzi per StartNews