Enna Bassa cambia volto e nome: nasce ufficialmente Enna Città Studi

Il quartiere di Enna Bassa cambia ufficialmente denominazione e diventa Enna Città Studi. Il sindaco Mirello Crisafulli ha dato l’annuncio durante il concerto in via della Resistenza per la festa di Sant’Anna. La decisione della giunta comunale formalizza una trasformazione urbana e sociale in atto da anni grazie alla presenza dell’Università Kore.

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La sorpresa sul palco durante i festeggiamenti

La comunicazione del primo cittadino ha sorpreso il pubblico riunito per l’esibizione di Deborah Iurato e della Women Orchestra. Pochi istanti prima il presidente dell’ateneo Cataldo Salerno aveva espresso pubblicamente il desiderio di vedere riconosciuta la vocazione universitaria dell’area. Il sindaco ha subito preso la parola per confermare un provvedimento già adottato dall’amministrazione. La giunta formalizzerà l’atto nella sua prima seduta utile rendendo concreta l’anticipazione. Il presidente Salerno ha accolto la notizia con evidente stupore mentre i cittadini e gli studenti presenti hanno fatto partire un lungo applauso.

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Il riconoscimento di una realtà consolidata

La modifica della toponomastica supera il semplice cambio di nome sui cartelli stradali e sancisce un mutamento profondo del tessuto cittadino. Da anni migliaia di universitari provenienti da tutta la Sicilia animano l’economia e ridisegnano le dinamiche abitative e commerciali della zona. Il nuovo nome conferisce finalmente un riconoscimento istituzionale a questa evoluzione. L’ateneo smette di rappresentare un corpo estraneo e diventa il cuore pulsante di un’area pienamente integrata con il resto del capoluogo.

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Nuove prospettive per il territorio

La mossa dell’amministrazione segna un netto cambio di passo nei rapporti istituzionali e archivia le incomprensioni degli anni passati. La solida intesa tra il Comune e i vertici dell’Università punta a creare un asse strategico per lo sviluppo futuro. Il brand Enna Città Studi si candida a diventare un forte elemento di attrattività aprendo la strada a progetti condivisi di grande impatto. Tra gli obiettivi primari di questa rinnovata sinergia spicca il potenziamento della sanità locale per migliorare in modo concreto la qualità della vita di residenti e studenti.