Asili nido a Piazza Armerina, cambiano le tariffe dopo undici anni

L’amministrazione comunale di Piazza Armerina aggiorna le rette per la frequenza degli asili nido cittadini. Dopo oltre un decennio di stallo, la Giunta ha varato un nuovo piano tariffario basato sulle fasce di reddito ISEE. La manovra serve a fronteggiare i continui rincari gestionali, dall’energia al costo dei pasti, garantendo al contempo il mantenimento di un servizio essenziale per la comunità. Le famiglie, tuttavia, possono tirare un sospiro di sollievo, poiché gli aumenti graveranno pochissimo sui bilanci domestici grazie ai contributi statali.

<br />

Perché cambiano i costi

Dal 2014 a oggi il quadro economico generale ha subito mutamenti profondi. Il Comune ha dovuto fare i conti con l’aumento delle bollette, il rincaro delle materie prime per la refezione e il necessario adeguamento degli stipendi del personale educativo e ausiliario. Mantenere le vecchie tariffe avrebbe significato mettere a rischio la qualità offerta ai bambini. Per questo motivo la rimodulazione diventa una scelta obbligata per equilibrare i conti della gestione in concessione senza tagliare i servizi.

<br />

Le nuove fasce di reddito

Il nuovo schema prevede scaglioni progressivi legati all’indicatore ISEE. Si parte da una base di 60 euro mensili per i nuclei familiari con reddito fino a mille euro. La quota sale gradualmente per ogni mille euro di reddito in più, fino a raggiungere il tetto massimo di 300 euro per chi dichiara oltre 13 mila euro o per chi decide di non presentare alcuna certificazione. Questa struttura mira a tutelare le fasce più deboli distribuendo il carico in modo equo e solidale. L’orario coperto da questa tariffa base arriva fino alle 14:00.

<br />

L’impatto reale sulle famiglie e il bonus Inps

Il vero scudo contro i rincari arriva dallo Stato. I genitori potranno infatti sfruttare il Bonus Asilo Nido erogato dall’INPS, una misura pensata proprio per sostenere il reddito familiare. Questo contributo nazionale permette di rimborsare quasi totalmente la spesa mensile, azzerando di fatto il peso economico della nuova delibera per la stragrande maggioranza degli iscritti. L’amministrazione guarda anche al futuro e fissa già una regola per l’eventuale estensione del servizio nel pomeriggio: se il nido aprirà le porte oltre le 14:00, le tariffe subiranno una maggiorazione del venti percento per coprire le spese del personale aggiuntivo.