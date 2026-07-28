Alessandro Battaglia nominato presidente del Gruppo Ufficiali di Gara dell’Automobile Club d’Italia

Alessandro Battaglia è il nuovo presidente del Gruppo Ufficiali di Gara dell’Automobile Club d’Italia. La nomina è stata ufficializzata dal presidente dell’ACI Geronimo La Russa che ha voluto affidare questo incarico di rilievo a una figura di comprovata esperienza nel panorama motoristico nazionale. Un passaggio che segna un momento significativo per l’organizzazione chiamata a gestire uno dei pilastri fondamentali dell’intero sistema sportivo automobilistico italiano.

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Responsabilità e impegno per lo sport automobilistico

Il neo presidente ha accolto l’incarico con vivo orgoglio sottolineando il valore strategico della categoria. «La loro professionalità, preparazione e dedizione rappresentano una garanzia imprescindibile per la sicurezza, la regolarità e credibilità di ogni competizione automobilistica» ha dichiarato Battaglia subito dopo la notizia. Il ruolo degli ufficiali di gara non è infatti limitato alla pura gestione logistica delle manifestazioni ma si conferma essenziale per mantenere alti gli standard di protezione e correttezza in pista e nei percorsi su strada.

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Dialogo e futuro del Gruppo Ufficiali di Gara

La strategia delineata dal nuovo vertice si concentra su alcuni punti fermi essenziali per il futuro del settore. L’obiettivo primario è lavorare in sinergia con la presidenza dell’Automobile Club d’Italia e con gli organi federali per favorire il confronto costante con i professionisti operanti su tutto il territorio nazionale. Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione continua e a un necessario ricambio generazionale in grado di garantire nuova linfa al gruppo. Battaglia punta a una gestione caratterizzata dallo spirito di servizio e da una apertura al dialogo capace di rafforzare ulteriormente il ruolo degli ufficiali nell’ambito dell’automobilismo sportivo.