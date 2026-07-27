Tragedia sfiorata a Calascibetta: donna cade in un dirupo, l’elicottero dei Vigili del Fuoco la salva

Un grave incidente ha richiesto l’intervento tempestivo delle squadre di soccorso a Calascibetta. Intorno alle 19:00 di oggi una donna ha perso l’equilibrio finendo in un’area scoscesa e inaccessibile. La gravità della caduta e le caratteristiche impervie del territorio hanno spinto i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Enna a richiedere un supporto aereo immediato per garantire il recupero. Le dinamiche esatte dell’accaduto restano ancora al vaglio delle autorità competenti ma la macchina dell’emergenza ha operato con estrema prontezza.

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L’intervento degli elisoccorritori da Catania

Il territorio collinare di Calascibetta presenta numerosi versanti profondi che rendono le operazioni di salvataggio particolarmente insidiose. Le squadre di terra hanno raggiunto le vicinanze del luogo dell’incidente e hanno subito constatato l’impossibilità di recuperare la vittima operando in sicurezza esclusivamente a piedi. Hanno quindi attivato la procedura d’urgenza per il supporto aereo specializzato. Il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania ha risposto alla chiamata inviando rapidamente un mezzo sul posto. Gli elisoccorritori hanno eseguito una manovra complessa calandosi direttamente sull’obiettivo. Grazie al loro notevole addestramento hanno raggiunto la donna e l’hanno issata a bordo del velivolo tramite l’utilizzo di un verricello.

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La corsa verso l’ospedale Umberto I

Dopo il difficile intervento di recupero l’equipaggio ha diretto rapidamente il velivolo verso il capoluogo ereo per garantire un’assistenza sanitaria tempestiva. I soccorritori hanno affidato la ferita alle cure del personale dell’ospedale Umberto I di Enna. I medici del pronto soccorso hanno preso in carico la paziente per sottoporla a tutti gli accertamenti strumentali del caso e per valutare i traumi riportati durante la caduta. Questo episodio evidenzia ancora una volta l’importanza vitale di un coordinamento perfetto tra gli operatori terrestri e le unità speciali del corpo nazionale. L’efficienza del sistema di soccorso ha evitato conseguenze peggiori e ha garantito le cure necessarie nonostante le difficoltà geografiche del luogo.