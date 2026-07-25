Le ultime notizie d’astronomia. Occhi al cielo notturno

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Buonasera dal cosmo

Buonasera, cari lettori di StartNews! Buona fine di settimana e buon sabato 24 luglio 2026.

Se pensavate che l’estate ci riservasse soltanto giornate di solite notizie sotto l’ombrellone, vi sbagliate di grosso. Negli ultimi tre giorni, la ricerca astronomica ha messo a segno due traguardi che definire “storici” è quasi un eufemismo: abbiamo finalmente la prima prova di un’atmosfera attorno a un pianeta roccioso nella zona abitabile di un’altra stella, e il telescopio James Webb ha scovato un gigante nascosto dove nessuno si aspettava di trovarlo.

E con le notti di fine luglio che si avvicinano, il cielo sta per accendere i suoi fuochi d’artificio estivi. Ecco il nostro aggiornamento in diretta dal cosmo!

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Svolta storica nella caccia alla vita: c’è atmosfera su LHS 1140 b!

La notizia scientifica dell’anno nella ricerca esoplanetaria è stata pubblicata su Science ed è rimbalzata tra i centri di ricerca lo scorso 21 luglio.

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Il protagonista

LHS 1140 b, un pianeta roccioso situato a 48 anni luce da noi, in orbita attorno a una stella nana rossa all’interno della sua zona abitabile (dove le temperature consentono l’esistenza di acqua liquida).

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La scoperta

Per la primissima volta nella storia dell’astronomia, gli scienziati hanno confermato la presenza di un’atmosfera reale attorno a un pianeta roccioso abitabile fuori dal nostro Sistema Solare.

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Il segnale dell’elio

Utilizzando lo spettrografo WINERED in Cile durante un doppio transito planetario, i ricercatori hanno intercettato un flusso di elio che sta lentamente sfuggendo dal pianeta nello spazio. Questa firma chimica inequivocabile dimostra che LHS 1140 b non è un sasso arido e “nudo”, ma ha mantenuto un guscio gassoso per miliardi di anni. È il candidato numero uno per la ricerca di biosegnature e oceani alieni.

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James Webb: scoperto Beta Pictoris d grazie al suo codice a barre

Appena due giorni fa, il 23 luglio, la NASA ha rilasciato un altro annuncio clamoroso legato agli specchi dorati del telescopio James Webb.

Il sistema della stella Beta Pictoris (a 63 anni luce da noi) è uno dei più studiati al mondo, famoso per il suo disco di polvere e per i due giganti gassosi già noti. Eppure, nascosto proprio nel mezzo di quel denso “fumo” di macerie cosmiche, si celava un terzo pianeta gigante: Beta Pictoris d.

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Una tecnica rivoluzionaria

La vera magia di questa scoperta è che il pianeta non è stato “fotografato” direttamente come punto di luce. Lo strumento NIRSpec del Webb lo ha individuato leggendo l’impronta molecolare dell’atmosfera del pianeta (linee di assorbimento di monossido di carbonio, vapore d’acqua e metano) rimaste impresse nei dati della polvere circostante.

Questa tecnica di spettroradiofonia apre una strada totalmente nuova: d’ora in poi potremo “sentire” la presenza dei pianeti nascosti nelle nebbie cosmiche anche quando non riusciamo a vederli direttamente.

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Il cielo di fine luglio: verso le Delta Acquaridi e la Luna del cervo

Preparate le sedie a sdraio per le prossime notti, perché il cielo d’estate entra nel suo periodo più ricco e suggestivo.

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In arrivo le Delta Acquaridi

Da questo fine settimana fino alle prime ore del 28-29 luglio, la Terra incrocerà la scia di polveri della cometa 96P/Machholz. Sarà il picco dello sciame meteorico delle Delta Acquaridi, con fino a 20 stelle cadenti all’ora, particolarmente visibili nella seconda metà della notte verso sud-est.

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Mercoledì 29 luglio, la Luna del cervo

Nella notte tra il 28 e il 29 luglio vedremo sorgere la splendida Luna Piena di luglio, tradizionalmente ribattezzata dai nativi americani “Luna del Cervo” (il periodo dell’anno in cui i cervi maschi completano la crescita delle nuove corna). Sorgerà ad est subito dopo il tramonto, illuminando le notti calde di questo finale di mese.

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Pluto all’opposizione

Per chi possiede telescopi amatoriali di generosa apertura, il 26-27 luglio il pianeta nano Pluto si troverà all’opposizione rispetto al Sole, raggiungendo il suo punto di massima visibilità dell’anno nella costellazione del Capricorno.

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Buone osservazioni

Buon fine settimana di stelle e buone osservazioni a tutti i lettori di StartNews!

Luigi Schiavo per StartNews