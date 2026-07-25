La nuova promessa della scienza per risvegliare i muscoli che invecchiano

C’è una sensazione sottile, quasi impercettibile all’inizio, che tutti noi impariamo a conoscere con il passare degli anni. Le buste della spesa sembrano un po’ più pesanti, i tempi di recupero dopo una corsa si allungano e persino un semplice scatto per prendere l’autobus ci ricorda che il nostro corpo sta cambiando. Non è solo stanchezza: il nostro muscolo scheletrico inizia a deteriorarsi in fasi sorprendentemente precoci del processo di invecchiamento. La forza diminuisce, il tessuto cicatriziale e il grasso si insinuano tra le fibre, e quelle meravigliose fibre a contrazione rapida – i veri e propri motori dei nostri movimenti più potenti ed esplosivi – cominciano a spegnersi. Ma se vi dicessi che la scienza potrebbe aver trovato un modo per riaccendere quei motori?

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Una chiave arrugginita nel meccanismo della riparazione

Per capire la portata di questa scoperta, pubblicata di recente sulla rivista Scientific Reports da un team guidato dal Professor Ryuichi Tatsumi della Kyushu University, dobbiamo prima fare un viaggio affascinante dentro di noi.

Quando i nostri muscoli si lesionano o subiscono uno sforzo, il nostro corpo rilascia una proteina chiamata HGF (fattore di crescita degli epatociti). Immaginatela come un capocantiere che riposa placidamente tra le fibre muscolari. Al momento del bisogno, si sveglia e va ad agganciarsi a dei recettori specifici, chiamati c-met, presenti sulle cellule staminali del muscolo. Questo segnale dice alle cellule: “Sveglia! È ora di moltiplicarsi e riparare il danno”.

Il problema è che, invecchiando, questo capocantiere si ammala. La ricerca ha svelato che l’HGF subisce una modifica chimica (una “nitrazione”) in due punti cruciali. I ricercatori usano un’immagine molto chiara, quasi malinconica, per spiegarlo: immaginate che l’HGF sia una chiave e il recettore cellulare la sua serratura. La nitrazione è come una ruggine implacabile che deforma i denti della chiave. La chiave non entra più. Il capocantiere non riesce a dare l’ordine e i muscoli, privi di guida, smettono di ripararsi efficacemente.

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Il potere dello zolfo e la ricerca di una soluzione

Il professor Tatsumi e il suo team, però, non si sono arresi all’inevitabilità di questa “ruggine”. Partendo dall’idea che l’HGF non sparisca con l’età, ma venga solo danneggiato, hanno iniziato a testare due potenti antiossidanti a base di zolfo: il trisolfuro di glutatione (GSSSG) e il trisolfuro di acido lipoico (LASSS). Volevano capire se questi composti potessero fare da scudo alla proteina.

I primi test hanno mostrato che entrambi i composti riuscivano effettivamente a ridurre i danni della nitrazione, ma purtroppo nessuno dei due riusciva a far funzionare di nuovo la proteina in modo perfetto. La chiave restava comunque un po’ incastrata. È stato a questo punto che hanno avuto l’intuizione di spingersi oltre, aumentando drasticamente il dosaggio fino a portare il rapporto tra proteina e composto a 1:8000.

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La nascita di un super HGF

Ed è qui che la scienza ci regala le sue sorprese più belle. L’incontro ad alte concentrazioni tra la proteina HGF e il composto LASSS non si è limitato a proteggere la molecola. L’ha letteralmente trasformata. La capacità dell’HGF di legarsi alla sua serratura cellulare è schizzata a più del doppio rispetto a una proteina normale. (Questo effetto, curiosamente, si è verificato solo con il LASSS e non con il GSSSG).

“Ha superato ogni nostra aspettativa”, ha confessato con sincero stupore il Professor Tatsumi. Il composto LASSS, infatti, non si limita a neutralizzare le scorie dannose, ma interagisce in modo intimo con l’HGF, modificandone la struttura. Crea così un vero e proprio “Super HGF”: una versione della proteina incredibilmente più forte, capace di aggrapparsi tenacemente al recettore e di resistere all’assalto chimico dell’invecchiamento.

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Una speranza concreta per il nostro futuro (e non solo)

Fortunatamente, non parliamo solo di reazioni in provetta. Testato su modelli animali che subivano un’atrofia muscolare per via di una prolungata sospensione, il LASSS ha dimostrato di poter abbattere significativamente i livelli di nitrazione dei tessuti vivi, confermando le sue doti protettive.

Certo, serviranno ancora studi approfonditi per capire se questo approccio sarà sicuro ed efficace sugli esseri umani anziani, ma le prospettive riempiono il cuore di ottimismo. Pensiamo a cosa potrebbe significare per salvaguardare i nostri nonni, per supportare le persone costrette a lunghi periodi a letto, o persino per aiutare i nostri cani e gatti più anziani, che con noi condividono l’amore ma anche i dolori del tempo che passa.

Questa scoperta ci ricorda che forse, un giorno, invecchiare non significherà più perdere la propria forza e la propria indipendenza, ma solo continuare a vivere in un corpo che ha reimparato, grazie alla scienza, il prezioso mestiere di guarire.

Redazione di StartNews