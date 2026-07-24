Scomparso Santi Calcagno a Piazza Armerina: ricerche in corso

Sono ore di apprensione per le sorti di Santi Calcagno, 47 anni, conosciuto da tutti come “Sandrino”, scomparso da circa 24 ore dalla sua abitazione di Piazza Armerina. L’ultimo domicilio noto dell’uomo, segnalato nella denuncia di scomparsa formalizzata ai Carabinieri dall’Amministratore di Sostegno, l’Avvocato Sabrina Calcagno, si trova in Via Interna 35. Le ricerche, che vedono impiegati in modo sinergico i militari dell’Arma, la Polizia di Stato e le squadre della Protezione Civile, si stanno concentrando in queste ore dopo che è trapelata un’indiscrezione su un suo possibile avvistamento avvenuto ieri lungo la strada per Mirabella. Chiunque avesse informazioni utili al ritrovamento può contattare il Numero Unico per le Emergenze 112 oppure la stazione dei Carabinieri di Piazza Armerina al numero 0935 980400