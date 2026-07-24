Ritrovato oggi pomeriggio il corpo senza vita di Sandrino

Purtroppo la scomparsa di Santi Calcagno, il 47enne di Piazza Armerina noto a tutti come “Sandrino”, si è conclusa con un tragico epilogo. Oggi pomeriggio il suo corpo è stato ritrovato privo di vita, spegnendo così le speranze di chi per oltre 24 ore aveva partecipato alle ricerche.Il ritrovamento è avvenuto nella zona di Borgo Baccarato in territorio di Aidone. Sulla vicenda stanno ora lavorando gli investigatori, impegnati a effettuare tutte le operazioni di rito per fare luce sull’accaduto. Sarà fondamentale attendere l’esito dell’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso. La notizia ha scosso profondamente la comunità di Piazza Armerina, dove Sandrino era una figura conosciuta e amata. Nonostante le difficoltà che hanno segnato il suo percorso, era riuscito a farsi voler bene da tanti, lasciando un vuoto in chi lo incrociava quotidianamente.