Nuova commissione regionale lavori pubblici in Sicilia, l’assessore Aricò punta sulla multidisciplinarietà

La Regione Siciliana rinnova la Commissione dei lavori pubblici con l’obiettivo di accelerare le procedure per le grandi opere infrastrutturali. L’organismo, guidato dal dirigente generale del dipartimento tecnico Duilio Alongi, avrà il compito di esprimere pareri vincolanti sui progetti con importi superiori ai venti milioni di euro. L’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò ha ufficializzato l’insediamento del nuovo gruppo di lavoro, caratterizzato da un forte profilo tecnico e, per la prima volta, dalla presenza di una figura specializzata in geologia.

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Le dichiarazioni dell’assessore e la nuova visione

«Con l’insediamento oggi della nuova Commissione regionale dei Lavori pubblici, si apre una nuova stagione per le opere in Sicilia, in linea con gli obiettivi del governo Schifani orientati alla velocizzazione delle procedure». Queste le parole di Aricò durante la presentazione. L’esponente della giunta regionale ha evidenziato la preparazione dei professionisti scelti, sottolineando come le loro competenze, maturate nelle aule universitarie di Palermo, Catania ed Enna, risulteranno fondamentali per lo sviluppo del territorio. «Mi preme sottolineare l’elevata professionalità dei cinque membri della Commissione per la parte tecnico-giuridica», ha aggiunto Aricò, ricordando che il gruppo include un giurista attualmente alla guida del Tar del Friuli Venezia Giulia.

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L’innovazione geologica e i membri della squadra

La vera novità di questo assetto riguarda l’introduzione di un geologo all’interno dell’organo di valutazione. Aricò ha motivato chiaramente questa scelta strategica. «Per la prima volta, infatti, abbiamo introdotto in Commissione la presenza di un geologo in modo che gli aspetti geologici possano essere analizzati contestualmente a quelli geotecnici, tenendo conto, oltre che della morfologia dei territori, anche dei cambiamenti climatici che incidono sull’ambiente». I cinque consulenti tecnico-giuridici selezionati sono l’avvocato Carlo Modica de Mohac di Grisì, la geologa Chiara Cappadonia, gli ingegneri Liborio Cavaleri e Fabio Neri e il geotecnico Francesco Castelli.

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La struttura operativa e i ringraziamenti finali

La squadra tecnica accoglie inoltre l’architetto Carmelo Galati, docente esperto in pianificazione urbanistica dell’Ateneo palermitano, nel ruolo di consulente aggregato. Partecipano di diritto ai lavori della commissione anche i direttori generali dei dipartimenti Infrastrutture, Ambiente e Urbanistica, affiancati dall’avvocato generale della Regione e dal dirigente del Genio civile territorialmente competente. Nel corso dell’insediamento l’assessore Aricò ha dedicato un pensiero ai professionisti appena usciti dalla commissione. «Voglio porgere il mio personale ringraziamento ai membri uscenti, gli ingegneri Gaetano Buffa e Fortunato Romano e l’avvocato Vincenzo Minnella, per il lavoro fin qui svolto».