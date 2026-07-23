Tari, mercato, scuole ed eventi: tutte le novità per la città di Piazza Armerina

Il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha illustrato una serie di provvedimenti amministrativi approvati dalla giunta comunale che riguardano direttamente la gestione finanziaria, il commercio, la fruibilità dei servizi cittadini e la programmazione estiva. Al centro delle decisioni dell’amministrazione figura il Piano economico finanziario legato al servizio di gestione dei rifiuti, con l’adeguamento della Tari previsto dalla normativa vigente entro la scadenza del 31 luglio.

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Rifiuti e piano finanziario: l’adeguamento dei costi della Tari

L’adozione del Piano economico finanziario, atto indispensabile per la continuità e l’efficienza della raccolta dei rifiuti sul territorio urbano, registra un incremento fisiologico dei costi legati principalmente all’aumento delle spese del lavoro. L’importo complessivo passa da 3.600.000 euro a circa 3.940.000 euro, segnando una variazione di 240.000 euro. L’amministrazione ha già stabilito la rateizzazione dei versamenti dovuti dai contribuenti al Comune, fissando la scadenza dell’ultima rata al 31 dicembre. «Il pagamento della Tari è assolutamente fondamentale per garantire non soltanto il servizio di raccolta dei rifiuti in questa città ma un servizio che stiamo cercando di migliorare», ha rimarcato il primo cittadino, sottolineando l’importanza del passaggio del documento in Consiglio comunale per l’approvazione finale.

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La riorganizzazione del mercato settimanale del giovedì

Un’altra novità sostanziale riguarda la rimodulazione dell’area destinata al mercato settimanale. L’intervento punta a concentrare i banchi degli operatori commerciali nelle piazze Falcone e Borsellino e Berlinguer, coinvolgendo solo un ristretto numero di vie limitrofe. La nuova disposizione urbanistica mira a rendere la fiera del giovedì più funzionale sia per gli acquirenti sia per gli ambulanti, risolvendo i tradizionali problemi di congestione stradale. La riapertura delle principali arterie viarie libererà infatti il centro dalla morsa del traffico. L’atto attende ora il via libera dell’aula consiliare.

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Bando per il Palazzetto dello sport ed edilizia scolastica

Sul fronte delle strutture comunali, l’amministrazione ha disposto la pubblicazione di un avviso per la gestione delle attività di bar e ristorazione all’interno del Palazzetto provinciale dello sport. Importanti novità interessano anche l’edilizia scolastica e i servizi per l’infanzia. L’asilo nido comunale garantirà la continuità educativa rimanendo aperto fino al 12 di agosto. L’amministrazione si prepara inoltre al trasferimento nei locali totalmente ristrutturati di via Floresta per l’asilo Miriam Schillaci e all’inaugurazione del nuovo asilo in contrada Santa Croce. Procedono spediti anche i lavori di riqualificazione sul tetto della scuola elementare Falcone, l’ex plesso San Pietro, per risolvere i problemi di infiltrazione in vista della riapertura a pieno regime prevista per il mese di settembre.

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Apertura estiva dei musei e cartellone dell’Estate Piazzese

Per quanto concerne l’offerta culturale, il Comune ha trovato una soluzione per garantire l’apertura dei musei durante la stagione estiva. Con la temporanea conclusione dei progetti del Servizio Civile al 30 giugno e in attesa della ripresa autunnale, sono stati tempestivamente attivati i Puc. I nuovi addetti assicureranno la piena operatività delle strutture museali nel periodo di vacatio garantendo la fruizione ai visitatori. Infine è stata presentata ufficialmente l’Estate Piazzese, un cartellone che vedrà la città protagonista con il prestigioso Palio dei Normanni, la festa patronale e numerosi eventi collaterali. Una programmazione ricca e dignitosa ideata per attrarre turisti e supportare concretamente le attività commerciali e ricettive del territorio.