Sicurezza sulle strade estive con l’operazione europea Safe holiday

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I controlli previsti per la fine di luglio

A partire dal 24 e fino al 26 luglio 2026 scatta in Italia l’operazione Safe holiday. L’iniziativa mira a garantire la massima sicurezza sulle arterie stradali maggiormente interessate dal traffico turistico estivo. Le pattuglie della Polizia Stradale saranno impegnate in una serie di controlli mirati su autovetture e mezzi a due ruote lungo le reti autostradali e le vie di grande comunicazione del nostro Paese. La mobilitazione coinvolge in maniera diretta migliaia di viaggiatori italiani e stranieri pronti a mettersi in viaggio per le ferie.

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Il ruolo centrale del network europeo Roadpol

Il progetto nasce sotto la spinta operativa di Roadpol. Si tratta della rete di cooperazione delle polizie stradali nata sotto l’egida dell’Unione Europea. A questa grande alleanza partecipano quasi tutti i Paesi membri con le eccezioni di Grecia e Slovacchia. L’adesione si estende anche a nazioni esterne come Svizzera, Serbia e Turchia fino a coinvolgere la polizia dell’Emirato di Dubai nel prestigioso ruolo di osservatore. Lo scopo primario dell’organizzazione transnazionale è abbattere il numero di incidenti e di vittime della strada. Questo ambizioso traguardo rientra a pieno titolo nel Piano d’azione europeo 2021-2030 e prende forma attraverso operazioni congiunte in aree considerate altamente strategiche.

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Le ispezioni su documenti, carichi e sistemi di ritenuta

Durante i tre giorni della campagna gli agenti concentreranno la loro attenzione operativa su aspetti cruciali per l’incolumità di chi viaggia. La priorità assoluta per le forze dell’ordine è «intensificare i controlli relativi alle condizioni dei veicoli, alla sistemazione del carico, alle inefficienze tecniche, alla regolarità dei documenti del conducente e del veicolo». I controlli previsti dal comunicato ufficiale presteranno una cura particolare anche alla rigorosa verifica dei sistemi di ritenuta. Un occhio di riguardo speciale è riservato per l’osservanza delle normative che regolano l’uso dei seggiolini destinati al trasporto dei minori a bordo dei veicoli.

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Un’azione coordinata per favorire la vera prevenzione

L’intento principale della massiccia mobilitazione stradale non è puramente sanzionatorio ma punta con grande forza sulla prevenzione dei rischi. L’obiettivo finale è trasmettere a chi siede al volante la piena consapevolezza di una sorveglianza uniforme e capillare. In questi stessi giorni tutte le forze di polizia dell’Unione Europea stanno operando in totale sincronia sul territorio continentale. L’impiego di modalità di intervento comuni e di strumenti operativi totalmente omogenei assicura standard di tutela stradale estremamente elevati per tutti i cittadini in transito lungo le lunghe vie del nostro continente.