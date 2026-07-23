Sicurezza sulle strade estive con l’operazione europea Safe holiday

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I controlli previsti per la fine di luglio
A partire dal 24 e fino al 26 luglio 2026 scatta in Italia l’operazione Safe holiday. L’iniziativa mira a garantire la massima sicurezza sulle arterie stradali maggiormente interessate dal traffico turistico estivo. Le pattuglie della Polizia Stradale saranno impegnate in una serie di controlli mirati su autovetture e mezzi a due ruote lungo le reti autostradali e le vie di grande comunicazione del nostro Paese. La mobilitazione coinvolge in maniera diretta migliaia di viaggiatori italiani e stranieri pronti a mettersi in viaggio per le ferie.
Il ruolo centrale del network europeo Roadpol
Il progetto nasce sotto la spinta operativa di Roadpol. Si tratta della rete di cooperazione delle polizie stradali nata sotto l’egida dell’Unione Europea. A questa grande alleanza partecipano quasi tutti i Paesi membri con le eccezioni di Grecia e Slovacchia. L’adesione si estende anche a nazioni esterne come Svizzera, Serbia e Turchia fino a coinvolgere la polizia dell’Emirato di Dubai nel prestigioso ruolo di osservatore. Lo scopo primario dell’organizzazione transnazionale è abbattere il numero di incidenti e di vittime della strada. Questo ambizioso traguardo rientra a pieno titolo nel Piano d’azione europeo 2021-2030 e prende forma attraverso operazioni congiunte in aree considerate altamente strategiche.
Le ispezioni su documenti, carichi e sistemi di ritenuta
Durante i tre giorni della campagna gli agenti concentreranno la loro attenzione operativa su aspetti cruciali per l’incolumità di chi viaggia. La priorità assoluta per le forze dell’ordine è «intensificare i controlli relativi alle condizioni dei veicoli, alla sistemazione del carico, alle inefficienze tecniche, alla regolarità dei documenti del conducente e del veicolo». I controlli previsti dal comunicato ufficiale presteranno una cura particolare anche alla rigorosa verifica dei sistemi di ritenuta. Un occhio di riguardo speciale è riservato per l’osservanza delle normative che regolano l’uso dei seggiolini destinati al trasporto dei minori a bordo dei veicoli.
Un’azione coordinata per favorire la vera prevenzione
L’intento principale della massiccia mobilitazione stradale non è puramente sanzionatorio ma punta con grande forza sulla prevenzione dei rischi. L’obiettivo finale è trasmettere a chi siede al volante la piena consapevolezza di una sorveglianza uniforme e capillare. In questi stessi giorni tutte le forze di polizia dell’Unione Europea stanno operando in totale sincronia sul territorio continentale. L’impiego di modalità di intervento comuni e di strumenti operativi totalmente omogenei assicura standard di tutela stradale estremamente elevati per tutti i cittadini in transito lungo le lunghe vie del nostro continente.