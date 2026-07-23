Addio al trapano? Un nuovo gel promette di far ricrescere lo smalto dei denti

Tutti noi conosciamo quella fitta improvvisa. Quel momento esatto in casa ui un sorso di tè troppo caldo o un morso a un gelato si trasformano in una scossa di dolore acuto che ci attraversa la mascella. O ancora, quell’ansia sottile che ci accompagna mentre ci sediamo sulla poltrona del dentista, aspettando il temuto rumore del trapano. Ebbene, sembra che la scienza stia per regalarci un futuro in cui tutto questo potrebbe diventare solo un brutto ricordo.

Dall’Università di Nottingham arriva una notizia che ha il sapore di una rivoluzione: i ricercatori hanno sviluppato un gel in grado di riparare e, di fatto, far “ricrescere” lo smalto dei denti. Non stiamo parlando di un semplice palliativo, ma di un approccio completamente nuovo alla cura della nostra bocca.

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Il nostro scudo invisibile e il dramma dell’usura

Lo smalto è un capolavoro dell’evoluzione. È il tessuto più duro di tutto il corpo umano, una corazza progettata per resistere a pressioni, sbalzi termici, acidi e all’usura quotidiana di una vita intera. Eppure, ha un difetto tragico: non contiene cellule vive. Una volta danneggiato, non può guarire da solo. Fino ad oggi, i dentisti hanno potuto solo mettere delle “toppe” ai nostri denti, usando vernici al fluoro o materiali artificiali che, per quanto utili, non restituiscono mai al dente la sua struttura originale.

I danni allo smalto sono la causa principale delle carie, un problema che affligge quasi metà della popolazione mondiale, portando dolore, infezioni e, a volte, gravi ripercussioni sulla nostra salute generale.

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La magia della natura replicata in laboratorio

È qui che entra in gioco la straordinaria scoperta del team della School of Pharmacy and Department of Chemical and Environmental Engineering di Nottingham, pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Communications. Invece di usare il tradizionale fluoro, gli scienziati hanno creato un gel basato su proteine speciali. Queste proteine sono state modificate per imitare esattamente quello che accade nel nostro corpo quando siamo neonati e i nostri denti si stanno formando.

Quando il dentista applica questo gel sul dente, si forma una pellicola invisibile e resistente che penetra nelle micro-crepe e nelle zone porose. Questa pellicola agisce come un’impalcatura, una sorta di “direttore dei lavori” microscopico. Catturando ioni di calcio e fosfato già presenti nella nostra saliva, il gel guida la formazione di nuovi cristalli minerali. In gergo scientifico si chiama “mineralizzazione epitassiale”: in parole povere, i nuovi cristalli non si limitano ad appiccicarsi sopra, ma crescono allineandosi perfettamente alla struttura preesistente del dente, diventando un tutt’uno con esso.

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Una speranza per chi soffre di denti sensibili

Se avete mai sofferto di recessione gengivale o di smalto consumato, sapete bene cos’è la dentina esposta. La dentina è lo strato più morbido sotto lo smalto, attraversato da migliaia di minuscoli canali che portano dritti ai nervi del dente. Quando rimane scoperta, ogni stimolo esterno è una fitta di dolore.

Questo nuovo materiale ha dimostrato di poter far crescere uno strato protettivo simile allo smalto proprio sopra la dentina esposta. Non solo chiude letteralmente le porte al dolore, ma crea anche una base molto più solida qualora si rendessero necessarie delle otturazioni.

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Più forte di prima, pronto per la vita di tutti i giorni

Naturalmente, potremmo chiederci: ma questo smalto “rigenerato” resisterà davvero alla nostra vita quotidiana? Il Dottor Abshar Hasan, uno degli autori principali dello studio, rassicura tutti. Il team non si è limitato a osservare i risultati al microscopio, ma ha sottoposto il nuovo smalto a veri e propri “stress test” che simulano la nostra routine: spazzolamento vigoroso, forze di masticazione e l’attacco incessante dei cibi acidi. Il risultato? Il tessuto rigenerato si comporta esattamente come lo smalto naturale e sano.

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Dal laboratorio al nostro spazzolino

La parte più entusiasmante di questa storia è che non stiamo parlando di fantascienza irraggiungibile. Il Professor Alvaro Mata, che ha guidato lo studio, sottolinea come la tecnologia sia stata pensata fin dal primo giorno per essere facile, sicura ed economica da applicare negli studi dentistici.

I ricercatori hanno già fondato una start-up, la Mintech-Bio, e puntano a immettere sul mercato i primi prodotti clinici già entro il prossimo anno. Potremmo presto vedere questo gel usato per trattamenti professionali anti-erosione, per curare la sensibilità dentale o per rendere eterne le nostre otturazioni.

La speranza, insomma, è di poter tornare a sorridere e a gustare un bel gelato artigianale senza alcun timore. E chissà, forse in futuro, la poltrona del dentista farà un po’ meno paura a tutti noi.

Redazione di StartNews