Ospedale di Leonforte, l’Asp rassicura i cittadini sul trasferimento dalla Rsa

L’Azienda sanitaria provinciale di Enna interviene con una nota ufficiale per fare chiarezza sulle recenti preoccupazioni legate al trasferimento temporaneo di quaranta ospiti della Residenza sanitaria assistenziale di Pietraperzia presso l’ospedale Ferro Branciforti Capra di Leonforte. L’esigenza di eseguire lavori strutturali indispensabili nella sede pietraperzina motiva questa scelta organizzativa. La Direzione strategica dell’Asp sottolinea la volontà di tutelare persone fragili che necessitano di un ambiente protetto e di massima accoglienza. L’operazione ha sfruttato unicamente le aree già disponibili all’interno del presidio sanitario per ottimizzare gli spazi.

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I servizi medici restano operativi

I cittadini possono contare sulla piena funzionalità della struttura ospedaliera leonfortese che non subirà alcun depotenziamento. Le specialità mediche manterranno la loro consueta programmazione e nessun reparto chiuderà i battenti. Il Pronto soccorso continuerà la sua vitale attività di emergenza senza subire rallentamenti o riduzioni di organico. Gli spazi destinati alle urgenze e quelli del reparto di Medicina manterranno una rigorosa separazione operativa, con medici e infermieri dedicati in via esclusiva. Il comunicato dell’Azienda precisa un aspetto fondamentale: «La misura è esclusivamente temporanea e durerà solo il tempo necessario al completamento degli interventi». I lavori a Pietraperzia giungeranno a conclusione entro qualche mese.

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Il dialogo costante con le istituzioni

I vertici aziendali comprendono le perplessità espresse dalla comunità e ribadiscono l’importanza di un dialogo aperto e trasparente. Il direttore sanitario ha già effettuato un sopralluogo in ospedale insieme alla direzione di presidio per avviare un confronto diretto con i rappresentanti locali. L’Azienda sanitaria considera le istituzioni del territorio una risorsa attiva e non una controparte. La direzione ha già programmato per i prossimi giorni un incontro con il Comitato Pro Ferro Branciforti Capra per ascoltare le istanze dei cittadini e illustrare i dettagli organizzativi.

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Nuovi investimenti per il territorio

La comunicazione dell’Asp ricorda infine i recenti investimenti che hanno potenziato l’offerta sanitaria a Leonforte. Il presidio ospita attualmente l’unico Ospedale di comunità della provincia, una struttura essenziale per garantire l’assistenza intermedia tra i ricoveri acuti e le cure domiciliari. Di recente la città ha accolto anche la nuova Casa di comunità, un servizio che arricchisce l’assistenza territoriale pur appartenendo Leonforte al distretto sanitario di Agira. I progetti di sviluppo prevedono ulteriori traguardi. La direzione conferma una interlocuzione avanzata con un gruppo di rilievo nazionale per creare all’interno della struttura leonfortese un centro riabilitativo di eccellenza.