L’anima rock e la poesia del cantautorato: quattro chiacchiere con Luca Collodoro del gruppo Socio Unico

Ci sono incontri, nel mondo della musica, che hanno il sapore raro dell’autenticità. In un panorama in cui troppo spesso si rincorrono le mode del momento e i ritornelli costruiti a tavolino, inciampare in chi fa della musica un’estensione della propria anima è una vera boccata d’ossigeno. Oggi vi portiamo a conoscere una realtà siciliana che sta facendo parlare di sé per la sua energia e la sua onestà intellettuale: il gruppo piazzese Socio Unico.

La formazione vede Luca Collodoro come cuore pulsante alla voce, chitarra e penna (è lui, infatti, l’autore dei brani), accompagnato da una sezione ritmica e armonica di grande spessore: Andrea Farina e Francesco Grillo alle chitarre, capaci di tessere trame sonore avvolgenti, e Roberto La Monica al basso, a dettare il battito del gruppo.

Abbiamo fatto una chiacchierata con Luca per farci raccontare cosa bolle in pentola e, vi avviso, l’energia che trasmettono è davvero contagiosa.

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Il significato di un nome: la genesi del progetto

La prima cosa che incuriosisce di questa band è sicuramente il nome, che suona come una dichiarazione d’intenti. Ho chiesto a Luca: come nasce Il Socio Unico?

«Il Socio Unico nasce da una mia idea, dopo un percorso musicale maturato tra l’Italia e Londra», ci racconta con quella scintilla negli occhi tipica di chi ha vissuto la musica sulla propria pelle. «Il progetto prende forma dal desiderio di creare una band libera da compromessi, capace di raccontare emozioni autentiche e di mettere al centro l’esperienza umana. Il nome richiama un concetto in cui credo molto: alla fine, ognuno è il “socio unico” della propria vita, l’unico vero responsabile delle proprie scelte e del proprio percorso.»

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Le radici e le contaminazioni: una bussola musicale

In ogni musicista c’è un mosaico di voci, dischi consumati e concerti vissuti sotto il palco. Quando ho domandato quali fossero i loro modelli di riferimento, la risposta ha confermato la ricchezza del loro bagaglio sonoro.

«Le nostre influenze sono molto eterogenee. Affondano le radici nel grande cantautorato italiano, dove la parola ha un peso specifico immenso, ma guardano anche al rock e al folk internazionale. Cerchiamo di assorbire tutto ciò che ci emoziona e trasformarlo in un linguaggio personale. Non ci interessa rincorrere mode o schemi precisi.»

Una libertà che si riflette anche nella loro identità stilistica. Alla domanda se il progetto sia ricco di contaminazioni o più ispirato a un genere preciso, Luca ha le idee molto chiare: «Ci definiamo una band rock con una forte anima cantautorale. Amiamo contaminare il nostro sound con elementi pop, folk e indie, lasciando che ogni brano trovi la propria direzione in modo naturale. Più che seguire un genere, seguiamo ciò che la canzone richiede.» Un approccio umile e devoto all’arte, che lascia alla canzone il ruolo di unica vera padrona.

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La potenza delle parole: la forza dei brani inediti

Oggi avere il coraggio di proporre la propria musica è una scommessa, ma Il Socio Unico non ha paura di mettersi a nudo. Quando ho chiesto dei loro brani di loro composizione in produzione, la risposta di Luca è stata “entusiasta”. «Il nostro progetto è basato principalmente su brani originali. Stiamo lavorando a nuova musica e abbiamo diversi inediti in fase di produzione. L’obiettivo è continuare a raccontare storie autentiche attraverso canzoni che uniscano energia, emozione e identità.»

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Il grande salto: l’apertura del concerto de Le Vibrazioni in Sicilia

C’è un palpabile entusiasmo quando la conversazione si sposta sul futuro e sui ringraziamenti. Luca ci tiene a fare dei nomi importanti per il loro percorso: «Vorremmo innanzitutto ringraziare di cuore il nostro manager, Davide Maggioni, che crede nel progetto e ci accompagna con grande professionalità e passione, e tutta la squadra di Matilde Dischi, che ci sostiene ogni giorno e ci permette di crescere artisticamente e umanamente.»

Ma la vera notizia, quella che fa battere forte il cuore a tutta la band e che noi di StartNews siamo felicissimi di ricordarvi, riguarda la dimensione che più amano: il live. E le date da segnare in rosso sul calendario sono davvero di quelle importanti.

Il Socio Unico, infatti, aprirà il concerto de Le Vibrazioni il prossimo 11 agosto 2026 (mancano pochissimi giorni!) nella splendida cornice di Viagrande. Il gruppo farà da opening act ufficiale per la tappa del Summer Tour 2026 della celebre band di Francesco Sarcina. Si tratta di un traguardo formidabile, «Per noi sarà un palco importante e un’occasione speciale per portare la nostra musica davanti a un pubblico ancora più ampio. Invitiamo tutti a seguirci: il bello deve ancora venire e abbiamo tanta nuova musica da condividere.»

Noi di StartNews, da amanti delle belle storie e della buona musica, non possiamo che fare il tifo per loro. Se siete in Sicilia in questi giorni, sapete già dove andare a ricaricarvi di sano rock d’autore.

Nicola Lo Iacono per StartNews

(Foto di Mario Noto)