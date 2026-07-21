Coincidenze della danza cosmica di stelle e pianeti: due eclissi in due anni

Prima di addentrarci nei numeri e nelle previsioni, fermiamoci un attimo a riflettere su cosa stia per accadere. In termini squisitamente astronomici, un’eclissi solare si verifica quando la Luna, nel suo eterno girovagare, si interpone perfettamente tra la Terra e il Sole, proiettando la sua ombra sul nostro pianeta.

Ma proviamo a raccontarla in modo diverso. Immaginate una coreografia perfetta, un valzer a tre in cui una minuscola ballerina di roccia (la nostra Luna) riesce, per un istante fugace, a coprire il volto del gigantesco riflettore infuocato che ci dà la vita. È una questione di prospettiva e di incredibili coincidenze cosmiche: il Sole è circa 400 volte più grande della Luna, ma è anche 400 volte più lontano. Questo fa sì che, dal nostro punto di vista privilegiato qui sulla Terra, i due corpi celesti appaiano esattamente delle stesse dimensioni. Quando si allineano, il giorno si veste di notte, l’aria si fa improvvisamente più fresca e la natura ammutolisce.

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Oggi noi scienziati e appassionati aspettiamo questi eventi armati di filtri solari e telescopi, con il cuore che batte per l’entusiasmo. Ma provate a chiudere gli occhi e a immaginare di essere un contadino di tremila anni fa. Siete nel vostro campo, è pieno giorno e, all’improvviso, una macchia nera inizia a mangiare la luce del sole. Il panico era l’unica reazione possibile.

Non sorprende che ogni cultura abbia sviluppato i propri miti per esorcizzare questo terrore. Nell’antica Cina si credeva che un drago celeste stesse divorando il Sole; per questo, durante le eclissi, le persone scendevano in strada battendo tamburi e pentole per spaventare la bestia e farle sputare il nostro astro. Nella mitologia norrena erano i lupi Sköll e Hati a inseguire incessantemente il Sole e la Luna, e l’eclissi era il momento in cui i predatori riuscivano finalmente ad azzannare le loro prede. Perfino oggi, in alcune culture, persiste l’idea che l’eclissi sia un momento di energia turbolenta, durante il quale è meglio restare in casa. È affascinante come la scienza abbia illuminato il buio dell’ignoranza, senza però riuscire a scalfire del tutto quel senso di reverenza ancestrale che proviamo davanti al sole che si spegne.

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Un rarissimo appuntamento doppio: la staffetta tra il 2026 e il 2027

Ciò che rende questo periodo storico così elettrizzante per noi italiani è che vivremo due episodi consecutivi, due “morsi” al Sole che coinvolgeranno la nostra penisola in modi diametralmente opposti. Se il 2026 sarà l’anno in cui il Nord Italia godrà dello spettacolo maggiore, il 2027 vedrà il nostro Sud diventare il palcoscenico assoluto e privilegiato di un evento storico. È come se il cosmo avesse deciso di fare una staffetta lungo tutto il nostro stivale.

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L’ombra sull’Italia nel 2026: il nord in prima fila

Iniziamo dal primo appuntamento: il 12 agosto 2026. Questa eclissi sarà totale in Spagna, ma in Italia la vivremo come una splendida eclissi parziale, con un oscuramento che andrà in un crescendo mozzafiato risalendo dal sud verso nord-ovest. Ho elaborato un calcolo previsionale per mostrarvi come l’ombra accarezzerà la penisola:

Lampedusa: Qui il fenomeno sarà avvertibile ma delicato. La Luna “morderà” il Sole coprendone circa il 12% del disco.

Palermo: Risalendo in Sicilia, l’oscuramento inizierà a farsi più evidente, toccando il 23% .

Napoli: Nel cielo partenopeo lo spettacolo si farà decisamente interessante, con la nostra stella coperta per quasi il 45% .

Roma: La Capitale vedrà il Sole trasformarsi in una luminosa mezza luna, con una percentuale di oscuramento che sfiorerà il 54% . La luce inizierà a cambiare, assumendo quei toni metallici tipici delle grandi eclissi.

Milano: Entriamo nella zona del grande spettacolo. I milanesi vedranno il Sole ridursi a una sottile falce, con un oscuramento impressionante del 78% .

Aosta (il punto più a nord-ovest): Saranno loro i più fortunati in questa prima data. Nel nord del Piemonte e in Valle d’Aosta l’oscuramento arriverà a toccare un magnifico 92%. Prima del tramonto, l’abbassamento della temperatura sarà netto e il paesaggio assumerà un’atmosfera surreale.

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Il miracolo nero del 2027: il sud e la notte in pieno giorno

Ma non riponete i telescopi, perché il 2 agosto 2027 la rotta dell’ombra cambierà completamente, premiando questa volta il Meridione. L’eclissi del 2027 sarà uno degli eventi astronomici del secolo per il bacino del Mediterraneo.

Questa volta il percorso della totalità attraverserà il Nord Africa, accarezzando le nostre coste più meridionali. Lampedusa, che nel 2026 aveva visto solo un timido 12%, nel 2027 sperimenterà la totalità assoluta (100%). Per un paio di minuti, l’isola sprofonderà nella notte in pieno giorno, permettendo di scorgere le stelle e la magnifica corona solare a occhio nudo (solo durante il picco di totalità!). Anche la Sicilia intera e la Calabria meridionale vivranno un oscuramento mostruoso, che supererà il 90%, trasformando un caldissimo mezzogiorno di agosto in un crepuscolo indimenticabile.

Preparate i vostri occhialini certificati (non usate mai, per nessun motivo, occhiali da sole normali, i vostri occhi sono preziosi!) e segnate in rosso queste due date sul calendario. Prendetevi il tempo, in quei minuti, per sentire la terra che rallenta, gli uccelli che smettono di cantare e il cielo che ci ricorda, ancora una volta, la nostra meravigliosa e fragilissima umanità.

Luigi Schiavo per StartNews