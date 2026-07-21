Aggressione all’assessore Concetto Arancio nel cuore dei luoghi destinati alla movida di Piazza Armerina

Venerdì sera l’assessore comunale Concetto Arancio ha subito una violenta aggressione fisica nel centro di Piazza Armerina. L’episodio si è verificato in piazza G.B. Giuliano proprio durante le delicate fasi di allestimento delle isole pedonali estive. Il componente della giunta si trovava sul posto per coordinare i volontari impegnati a posizionare le transenne e garantire la sicurezza delle aree riservate ai pedoni. Un automobilista sanzionato avrebbe perso il controllo e avrebbe colpito l’amministratore con un pugno al volto per poi darsi alla fuga.

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Le operazioni di viabilità e lo scatto d’ira

La polizia locale aveva predisposto tutta la segnaletica necessaria per istituire il divieto di sosta e permettere la chiusura in sicurezza delle strade. Gli agenti avevano invitato i cittadini a spostare le proprie autovetture per liberare le zone interessate dalla movida cittadina. L’azione meticolosa dei vigili aveva quasi del tutto svuotato l’area. Qualche veicolo è però rimasto parcheggiato in divieto e le divise non hanno potuto fare altro che applicare il codice della strada redigendo i verbali. La sanzione avrebbe innescato la reazione spropositata di un cittadino che si sarebbe scagliato per questo motivo contro il rappresentante istituzionale.

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Il racconto della vittima e le indagini in corso

L’uomo avrebbe prima attaccato verbalmente l’amministratore per poi passare rapidamente alle vie di fatto. Lo stesso Concetto Arancio ha descritto quei momenti concitati vissuti in strada. «Mi trovavo nei pressi dell’incrocio della parte bassa della piazza Giuliano quando un individuo, a cui era stata elevata una multa, è sceso dall’auto insultandomi ripetutamente, passando subito dopo alle vie di fatto e colpendomi con un pugno che per fortuna sono riuscito in parte a schivare». L’aggressore avrebbe cercato di far perdere le proprie tracce allontanandosi rapidamente subito dopo l’impatto. Le forze dell’ordine hanno condotto le indagini che hanno permesso di individuare e denunciare formalmente il presunto responsabile del gesto.

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La condanna del sindaco Nino Cammarata

L’episodio ha suscitato la reazione immediata del primo cittadino che ha voluto esprimere vicinanza al componente della giunta. «Esprimo la mia piena solidarietà e la mia vicinanza all’assessore Concetto Arancio, vittima di una grave aggressione fisica da parte di un soggetto che è stato già denunciato, mentre accompagnava i volontari impegnati nelle isole pedonali», ha dichiarato il sindaco Nino Cammarata. «Si tratta di un episodio inaccettabile, che si inserisce in un clima politico sempre più avvelenato e che purtroppo non rappresenta un caso isolato. In passato, infatti, anche altri amministratori sono stati oggetto di intimidazioni e aggressioni: fatti che meritano una ferma e unanime condanna». Il primo cittadino ha poi richiamato tutti al senso di responsabilità. «È necessario abbassare i toni del confronto politico. Gli amministratori, che ogni giorno operano tra mille difficoltà per garantire servizi e opportunità alla città, non possono e non devono diventare bersagli di violenza o di odio. Rivolgo un appello a tutta la città e a chi ha responsabilità politiche affinché si fermi a riflettere sul valore del rispetto reciproco e del confronto civile. A Concetto Arancio va il mio sincero augurio di pronta ripresa, insieme alla più convinta vicinanza e alla più ferma condanna per quanto accaduto».

Solidarietà all’assessore Arancio anche dalla nostra redazione